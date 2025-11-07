為「催婚」拚了！陸祭出「旅遊兼結婚」奇招 商場、景區可登記

為提振不斷下滑的結婚率，大陸自今年5月起放寬規定，允許新人可在任意地點登記結婚，不受戶籍地限制，引發各地推出「結婚旅遊」奇招，不少地方紛紛在景區、商場、地鐵站設立婚姻登記處，吸引年輕情侶「旅遊順便結婚」。

大陸為提高結婚率祭出奇招。（示意圖／unsplash）

《路透社》報導，30歲的銀行職員任穎瀟（音譯）與男友，近日赫然發現新疆賽里木湖設有婚姻登記點，她笑說，「既然都要去，不如順便領證吧！」

報導表示，這座高山湖泊四周風光壯麗，當地政府更以「浪漫數字學」行銷婚旅，即湖面海拔2073公尺（諧音「愛你深深」）、面積1314平方公里（諧音「一生一世」），距烏魯木齊520公里（諧音「我愛你」），吸引不少新人慕名而來。

廣告 廣告

其他地方政府也打出創意牌，例如江蘇南京夫子廟可舉辦「明代風」婚禮，安徽合肥地鐵「幸福壩」站開出婚姻櫃檯，上海市黃浦區民政局甚至與夜店合作，讓新人在領證後「直接開趴」。

不過，報導引述專家指出，這股熱潮恐只是短期現象，美國威斯康辛大學麥迪遜分校人口學家易富賢指出，放寬登記地雖降低手續門檻，但難以逆轉人口減少的長期趨勢，他預估2050年大陸20至34歲女性，將減至5800萬人，僅為現在的一半。任穎瀟也說，政策雖方便，但關鍵仍在經濟，「若收入不增、生活壓力大，沒人會為一時衝動結婚。」

延伸閱讀

MLB/林振瑋入選秋盟明星賽 百大新秀8人入列

MLB/小熊提合格報價！今永昇太要3年約不成 傳奇捕手：他值更高薪

MLB/佐佐木朗希今年領76萬鎂底薪 靠奪冠獎金添收入