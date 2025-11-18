為「台灣有事」槓上！中日局勢緊張 被問「對台立場」聯合國回應了

即時中心／黃于庭報導

日本首相高市早苗挺台立場堅定，先前提出「台灣有事，日本有事」一說，事後多次表態「不會撤回」該說法；然而此舉讓中國當局相當氣憤，不僅呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，更於今（18）日起於黃海部分海域進行實彈射擊，中日對立持續升溫。對此，聯合國秘書長發言人杜雅里克（Stéphane Dujarric）回應對台之官方立場。

針對高市早苗提出「台灣有事即日本有事」說法，導致中日關係緊張，媒體詢問聯合國在台灣議題上的官方立場，杜雅里克指出「依據相關大會決議」。

至於聯合國官方文件中，是否仍使用「中國台灣省」稱呼台灣？杜雅里克則回應，「不了解大會文本有任何變化」，不過希望看見這2國重要國家緊張關係降溫、恢復對話，緩和當前緊張局勢。

另媒體再問，聯合國成員國是否應尊重他國主權及領土完整？杜雅里克強調，聯合國期盼看到緊張局勢緩和，「每個成員國都應支持與尊重聯合國憲章」。

