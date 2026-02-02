為「喪屍煙彈」純度談判！當街亂鬥釀1死 北檢殺人、傷害等罪起訴5人

記者楊佩琪／台北報導

▲男子李睿騰等人不滿販售的喪屍煙彈被質疑不純，當街和死者大打出手釀1死，北檢起訴。（資料照／翻攝自Pixabay）

男子屠紹哲不滿其非法販售的「喪屍煙彈」被質疑純度不佳，在2025年中秋節當晚，和蘇姓友人、男子劉新龍與男子陳炳男及其友人李睿騰相約談判，雙方爆發肢體衝突。李男持水果刀朝劉男揮砍，造成劉男大量出血倒地，送醫後仍不治。全案台北地檢署偵查終結，將李男依殺人罪起訴，將由台北地方法院國民法官審理。屠男、陳男等人則被依傷害等罪起訴。

根據起訴，屠男不滿販售的「喪屍煙彈」純度被質疑，認為是陳男對外造謠，2025年10月5日，與陳男相約談判。隔日，屠男找蘇男及劉新龍到場助陣，陳男則與女友、友人李睿騰一起，雙方在萬華區昆明街碰面。

談判過程中，雙方爆發肢體衝突，互以辣椒水、安全帽等物攻擊，但李男突然拿出一把水果刀，朝劉男腹部、胸部猛砍，劉男當場倒地，失血過多。附近鄰居被驚動，打110報警，警方到場，將劉男送醫，但仍傷重不治，李男等人則在案發現場附近被逮，依殺人等罪移送北檢偵辦。

