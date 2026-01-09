為"尋秦記"快閃訪台! 宣萱爆料古天樂"在片場天天拆彈"

生活中心／綜合報導

時隔25年，經典港劇「尋秦記」以電影版回歸，香港巨星古天樂，跟女主角宣萱旋風訪台宣傳，兩人睽違多年再度合體，展現超強默契，古天樂也感性說，這部片能原班人馬，大多是「一通電話就來」，讓他非常感動；而宣萱則趁機吐槽老搭檔，現在身兼監製「管很大」。

香港影星古天樂vs.香港演員宣萱：「大家好我是古天樂，大家好我是宣萱。」睽違12年，香港巨星古老闆古天樂再回台灣，這次帶上他的老搭檔宣萱一起，為的是25年前的經典港片尋秦記，電影版上映，堪稱電影界的模範生，年年都有新作品，這次把原版人馬，再次送上大螢幕，儘管有部分演員已經不在這行業，還是竭盡所能把大家湊在一塊。香港影星古天樂：「有機會在那麼多年之後，可以再見到，電視劇裡面的大部分演員，對我來說，是一個非常好的機會，可以再一次一起拍一部戲，我也覺得非常感動。」

香港影星古天樂、宣萱旋風訪台，宣傳經典電影。（圖／民視新聞）





像是這場春秋戰國的踢蹴踘，回到25年前，當時的古天樂還是飄撇少年兄，但現在，年過50其實寶刀未老，這場穿越的師徒情仇，跨時代天命強勢回歸，時間在走，但影迷們熱情的心依舊在。香港演員宣萱：「我們看到他們（粉絲）也很開心啊，因為25年，好像時間很長，但是又好像沒有那麼長，看到他們一直在支持，這個很難得。」回憶過去合作，宣萱狂吐槽，以前合作，古天樂只是演員，現在是監製、當老闆，管很寬，每天都像在拆炸彈，會去安慰古天樂嗎？不會，勢必得躲起來，保持距離。





經典港劇「尋秦記」，時隔25年，拍成電影登大銀幕。（圖／TVB奇幻穿越劇場）





只是說，天天忙碌，怎麼補眠，如何50歲還保養得宜，古老闆說，保持壓力大、不要睡覺就行，讓眾人頓時，蛤？要確定欸！香港影星古天樂：「就算給我有時間睡覺也沒用，因為我睡不太多，可能因為我喜歡晚上工作，平時3-4點才睡覺，早上8-9點就起床，有機會過來慶功宴的時候，可以不要那麼緊張的行程，到時候就真的可以去外面走走，吃電東西了。」這次宣傳行，旋風訪台兩天一夜，但港劇迷最愛嗑的「古宣」經典CP，期待下次來台慶功宴，兩人除了能補眠、逛夜市，還要帶著大王林峯一起來台灣玩。





