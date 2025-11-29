為「平溪放天燈違鐵路法」解套 廖先翔推「平溪天燈施放示範區」試辦計畫

平溪放天燈已成北台灣重要觀光活動。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

平溪放天燈已成北台灣重要觀光活動，但日前卻有YouTuber因在平溪支線鐵軌上施放天燈遭檢舉開罰。經國民黨立委廖先翔介入協調，鐵道局、台鐵公司今天起啟動「平溪天燈施放示範區」試辦計畫，為未來修法提供參考依據。

目前規劃，試辦計畫今起實行至明年1月4日止，每週六、日與元旦假期（1/1、1/2）上午8時至晚間8時，開放十分站（十分街67號至113號前）、平溪站（中華街14之1號至28號前）、菁桐站（菁桐生活館前至天燈館後方）施放。

廣告 廣告

不過台鐵公司強調，若因工程必要或安全考量，現場得隨時暫停天燈施放。

廖先翔表示，現行《鐵路法》第57條規定「行人、車輛不得侵入鐵路路線」，導致平溪行之有年的鐵道天燈文化長期處於適法性灰色地帶，不僅遊客容易誤觸法網，地方執法機關也面臨兩難。

廖先翔認為，台鐵平溪線功能已與觀光旅遊高度結合，已擬《鐵路法》修正草案，主張在兼顧鐵路運輸安全前提，允許針對「發展觀光」或「疏散人潮」等特殊需求，開放特定範圍與時段施放天燈，創造交通與觀光共贏局面；。

廖先翔說，這次試辦活動不只是解決短期觀光需求，更是修法先行指標；透過實際運作，證明在有配套管理措施下，在非電氣化以觀光為主的鐵道支線，鐵道安全與地方文化是可以共存的。

更多太報報導

平溪線停駛開放「鐵道放天燈」 台鐵公告3地點試辦日期

台灣妹卡達目睹「飛彈掠過頭頂」 嚇到動彈不得：近到像平溪天燈

台日觀光高峰論壇日本鳥取登場！虎航直飛、高鐵買1送1、野柳、天燈吸客