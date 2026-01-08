為「暗殺川普」推翻美！美18歲男弒親劫財將進行認罪協商

美國威斯康辛州一名18歲男子凱沙普（Nikita Casap）涉嫌在去年2月槍殺雙親並盜取財物，企圖籌措資金暗殺美國總統川普。他預定在當地時間8日於沃基肖郡（Waukesha County）巡迴法庭進行的聽證會上達成認罪協商。

2025年5月， 凱沙普 在威斯康辛州的法院出庭。（圖／美聯社）

《美聯社》報導，根據刑事起訴書，調查人員研判凱沙普於去年2月11日前後，在家槍殺他的母親塔蒂亞娜（Tatiana Casap）及繼父唐納·梅爾（Donald Mayer）。

凱沙普與腐爛的屍體同住數週後，帶著1.4萬美元現金、珠寶、護照、繼父的槍及寵物犬開車逃逸。最終在同月28日在堪薩斯州落網。他面臨多項指控，包括2項殺人罪、2項藏匿屍體罪及竊盜罪，本案原定3月2日開庭審理。

廣告 廣告

聯邦當局指控凱沙普預謀弒親，並購買無人機與爆裂物，同時與他人分享其計畫，其中包括一名俄語使用者。聯邦搜索令顯示，凱沙普撰寫了一份呼籲暗殺川普的宣言，並與其他人討論刺殺川普及推翻美國政府的計畫。該文件提到，凱沙普殺害父母的行為似乎是「為取得執行計畫所需的經濟手段與自主權」。

偵查人員在凱沙普的手機中發現數則案發前一個月的訊息。內容顯示凱沙普詢問需要躲藏多久才能被轉移至烏克蘭。起訴書記載，一名身份不明人士以俄語回覆，但文件未說明對方的具體回應內容。另一則訊息中，凱沙普詢問，「所以在烏克蘭期間，我能過正常生活嗎？即使被發現我做了這件事？」

線上法院紀錄並未列出認罪協議的具體條款。代表凱沙普的州公設辯護人辦公室面對媒體查詢時，拒絕對案件發表評論。

延伸閱讀

影/台積電最新內鬼模樣曝光！下午開接押庭

台股嗅風向！聯電ADR狂漲9.98％ 台積電ADR跌了不少

快去刷存摺！台積電豪發1296億股息紅包 184萬人樂透