為《橫衝直闖》獻聲保密到家 「蝙蝠俠」不惜接受測謊她笑翻了

羅伯派汀森為《橫衝直闖》的播報員一角獻聲演出。（龍祥電影提供/翻攝自vanityfair.com）

金獎製造機 A24 出品的《橫衝直闖》（Marty Supreme），在剛落幕的金球獎與評論家選擇獎中，男主角「甜茶」提摩西夏勒梅接連斬獲影帝寶座，成為金球獎影史、音樂喜劇類電影最年輕影帝，外媒一致公認，此為提摩西從影以來能量最強、最突破自我的表演，極致瘋狂的演技可望入圍奧斯卡。

近期美媒《Variety》更揭露，片中竟隱藏「蝙蝠俠」羅伯派汀森的驚喜彩蛋。導演賈許沙夫戴在倫敦座談會透露，合作過《失速夜狂奔》的羅伯派汀森秘密參與了《橫衝直闖》。沙夫戴笑說：「沒人發現，那個賽事播報員的聲音就是他！」羅伯派汀森在片中為英國公開賽的關鍵賽事獻聲，為了守住秘密，還在測謊影片裡對珍妮佛勞倫斯撒謊，該片段迅速引發影迷熱議。

《橫衝直闖》是為提摩西夏勒梅量身打造的劇本。（龍祥電影提供）

導演回憶，第一次在《失速夜狂奔》首映慶功宴上見到提摩西的場景：「有一名經紀人走過來對我說：『我想向你介紹下一位超級巨星』」。當時，那個人「眼睛睜得很大，站在房間角落，但那不是他想要的位置。他對自己有一種至高的抱負，他就像電影中的馬提本人，帶著強烈的信念。」在看過《以你的名字呼喚我》後，沙夫戴被說服了，並以提摩西為主演，量身構思撰寫了《橫衝直闖》的劇本。

《橫衝直闖》講述一名在1950年代紐約街頭奮不顧身追求桌球冠軍夢的狂熱青年馬提莫瑟（提摩西夏勒梅 飾）。為了飾演這位怪傑，提摩西不僅苦練球技，更罕見以復古油頭與小鬍子造型亮相，提摩西說：「這是我演過最具能量、最瘋狂的角色。」該片已在全台上映。

