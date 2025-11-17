為「財劃法」硬起來！ 卓揆嗆在野：全面迎戰

財劃法）修法爭議持續發酵，行政院長卓榮泰於17日對在野黨突然再度修法表態強硬，宣示行政院將全面迎戰。卓榮泰表示，在野黨14日三讀通過的財劃法修正案將造成政府總預算無法編列的嚴重問題，行政院預計於本週四（20日）提出政院版本的財劃法修正案。同時，行政院將於18日邀集地方政府進行討論，以尋求共識。

行政院長卓榮泰。（圖／TVBS）

針對在野黨於14日聯手三讀修正財劃法，卓榮泰表示這將導致政府舉債2646億元，並可能使政府總預算陷入無法編列的困境。為解決此問題，行政院規劃了明確的時程表：18日由國發會、財政部等相關部會邀請地方政府討論，若順利，將於20日在院會通過政院版的財劃法修正案，再送交立法院審議。

然而，國民黨立委牛煦庭指出，在地方補助款消失後，中央政府卻直接將款項補助給民間團體。他舉例說明，中央計畫編列1.6億元，其中包括補助國際扶輪年會6000萬元，以及公益性社團1億元。牛煦庭認為，由於選舉年即將到來，中央政府可能藉由直接補助方式，向特定社團釋出善意。

國民黨立委牛煦庭。（圖／TVBS）

牛煦庭進一步揭露，在115年度預算中，原先編列給地方的款項在明年度總預算中被刪除，改由中央直接編列。例如內政部新增3.6億元補助民間團體，其中包含2億元用於推動宗教交流。牛煦庭質疑這是否真的是因為沒有錢推動政務，還是中央政府對權力的焦慮。

民進黨立委鍾佳濱。（圖／TVBS）

對此，民進黨立委鍾佳濱反駁表示，若認為中央政府能透過這些由地方政府轉給民間團體的補助來達到「綁樁」效果，實在是天方夜譚。隨著財劃法修法引發中央與地方的財政爭奪戰，在最終定案前，這場爭議恐怕還會持續一段時間。

