為「賈伯斯病」患者請命！台灣治病貴四倍 劉建國籲健保補助救命藥物
記者劉秀敏／台北報導
11月10日是「國際神經內分泌腫瘤日」，今（7）日台灣神經內分泌腫瘤病友關懷協會在民進黨立委劉建國陪同下，於立法院召開記者會，期盼能提高社會大眾對「神經內分泌腫瘤（NET）」的認識，同時呼籲衛福部健保署儘速將新型治療藥物納入健保，減輕病友沉重負擔，避免台灣病友仍需跨海求醫的困境。
劉建國表示，神經內分泌腫瘤（NET）是一大類惡性腫瘤的統稱，又被稱為「賈伯斯病」，因蘋果創辦人賈伯斯即罹患生長於胰臟的NET。此類腫瘤可能會分泌激素並擴散全身，症狀多元、診斷複雜，需要跨科合作，因此常延誤診斷，許多病友確診時已屬晚期或出現多處轉移。
劉建國指出，NET必須依症狀由不同專科醫師進行影像、切片等精準診斷，後續才由內分泌科、血液腫瘤科、放射科等科別共同研判治療方式。然而，長期以來，NET病友的治療選擇非常有限，台灣已有多年沒有新的藥物獲得健保給付。
台灣神經內分泌腫瘤病友關懷協會理事長林芝聖指出，PRRT（精準放射標靶治療，商品名 Lutathera）已於2021年取得台灣TFDA適應症，全球已有22個國家將其納入健保給付，證實療效與安全性。但台灣病友仍須自費，四次療程共需三、四百萬，許多病友為了活命被迫飛往新加坡、馬來西亞接受治療，身心與經濟壓力沉重。
台灣神經內分泌腫瘤病友關懷協會秘書長周芳庭也強調，最新研究顯示，台灣超過55%的NET病友發生於胃與胰臟，與國外常見的「中腸NET（midgut）」不同。然而，目前健保研議的給付方向僅限中腸適應症，等於台灣大多數病友根本無法受惠，呼籲健保署必須依照台灣的臨床資料，在給付上「擴大適應症」，才能真正幫助需要的病友，而不是只象徵性給付。
記者會也邀請兩位病友現身說法。其中林先生已於國外接受治療返台，分享高額費用與醫療旅程的艱辛，仍然選擇出國治療，也是因為價格的巨大差異，在台灣治療單次費用，可以在馬來西亞進行四次；另一位尤小姐則正準備出國治療，從確診至今皆完完全全遵照醫囑治療，但病情仍然持續惡化，然而因相關藥物台灣無健保給付，只能自費出國尋求治療機會。
劉建國表示，台灣是醫療先進國家，卻讓病友必須跨國求醫，這是不可思議的現象，呼籲衛福部與健保署正視NET病友的處境，盡速將PRRT納入健保，並依照台灣病友實際需求擴大適應症，讓病友不用為了治療奔波他國。
