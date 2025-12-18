為「這件事」拚了…沒聽錯！蔣萬安要「生四寶、生五寶」

台北市長蔣萬安為了台北市的經濟拚了！今（18日）他出席「來台北有購嗨 消費歡樂抽」抽獎記者會中表示，如果在這次的活動中如果抽中1000萬的現金，甚至是台積電的股票，那他就要「增產報國」。

蔣萬安表示「 台北有購嗨」活動中如果抽中台積電股票就生「五寶」（攝自中天新聞）

蔣萬安致詞時表示，這是台北有購嗨的活動獎品非常豐富，有蘋果手機，有特斯拉的汽車，還有1000萬的現金，台積電的股票等，接著他問大家，想不想要？如果是他抽中1000萬，我就生四寶，如果抽中台積電股票，就生五寶！

為了配合政府普發萬元現金，刺激民眾消費，促進台北市的經濟發展，市府推出「來台北有購嗨 消費歡樂抽」活動，民眾只要於臺北市店家消費，持有114年11月11日至115年3月8日的發票或收據，單筆消費金額每滿新臺幣200元以上，即可至活動官網登錄獲得1次抽獎機會，單筆消費最多獲得100次抽獎機會。

廣告 廣告

於特約店家或旅宿消費更可獲得加倍抽獎機會，3個多月期間每週抽出iPhone 17、AirPods Pro 3等3C好禮；月月抽再抽台積電股票（114年12月、115年1、2月各抽1張，共3張），今年就開始與護國神山結緣，一張在手，希望無窮，12月首波抽獎特別加碼抽LUXGEN n7、101跨年煙火房，讓你在城市天際線最美的角度，迎接璀璨新年；還有市民專屬加碼抽，多項好禮只屬於台北市民朋友！最後總抽獎更是精彩，頭獎為1,000萬元現金大紅包、Tesla MODEL Y、Switch 2、PS 5及多項熱門3C產品。

延伸閱讀

雙城論壇宋濤是否與蔣萬安會面？陸國台辦未正面回應

批行政院不副署財劃法 蔣萬安：古今中外沒聽過在野獨裁

黃仁勳要來了？蔣萬安發出邀請 輝達總部農曆年前有望簽約