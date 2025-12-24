為一部片狂打一年！《恨女的逆襲》演員「從零學拳」內幕曝光

〔記者鍾志均／台北報導〕金馬62最佳動作設計《恨女的逆襲》今(24)釋出最新預告與漫畫風格海報，該片由4位年輕演員組成的「拳擊隊」，為角色接受長達近一年的魔鬼訓練，從零開始學拳、受傷、崩潰、再站回場上，被形容是「一支被拳擊打出來的演員隊伍」。

飾演女主角「家玲」的林怡婷是核心人物。從海選到正式定角歷時半年，還沒開拍就先上了十堂拳擊課，卻讓她一度情緒潰堤。她說：「我常因為覺得自己學太慢而自責，打到一半就想哭，但我還是會把課打完。」

不只心理壓力，她本身就有腰傷，最嚴重時連翻身都痛到想放棄，但想到整個團隊陪她一起熬，她選擇硬撐，「我不想成為拖累大家的人。」

來自AcQUA源少年的林毓家雖然體能條件最被期待，卻遭遇最大挫折。為了看起來像真正的選手，他主動減重9公斤、全程赤膊訓練，卻因舊傷被迫把已練熟的右手打法全部捨棄，改用左手。他坦言，曾想過放棄，但最後靠著教練與隊友的鼓勵，一步步重新打回節奏。

原本走氣質路線的黃惟，則是轉型幅度最大的一位。為了讓自己「看起來真的能揮拳」，她選擇反向操作，3個月內增重8公斤。她苦笑說：「每天把雞胸肉跟優格打成汁，真的很難喝，但很有效。」

體格最單薄的曾皓澤，訓練過程堪稱耐力極限挑戰。每天不是在訓練，就是在前往訓練的路上，一次對打還傷到肋骨；為讓畫面更有氣勢，他甚至會在上場前臨時狂做臥推，只為讓胸肌「撐大一點」。

長時間的高壓訓練，讓4人培養出革命情感。林毓家某次練沙包時脫口而出的一句「加油」，意外成為全隊固定口號；林怡婷與黃惟在拍攝結束後成為摯友，至今仍會相約放空。《恨女的逆襲》將於明年1月16日全台上映。

