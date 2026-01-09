為「鄭習會」做準備？傳「國共論壇」將重啟 1月底北京登場由他領隊

政治中心／黃韻璇報導

傳出「國共論壇」1月底登場，國民黨將由副主席蕭旭岑率團前往北京。（圖／資料照）

國民黨主席鄭麗文上任後，曾表示有意和中國國家主席習近平會面，蕭旭岑、張榮恭兩位副主席，日前也低調前往中國與國台辦主任宋濤會面。如今傳出「國共論壇」可能在農曆新年前登場，國民黨將由副主席蕭旭岑率團前往北京，更爆出國民黨主席鄭麗文預計於3月後訪問北京，與中共總書記習近平會面。

據《自由時報》報導，傳出「國共論壇」已確定將在這個月27日至29日於北京登場，國民黨由副主席蕭旭岑率團前往，似乎也在為日後「鄭習會」鋪墊、試水溫，不過黨內人士稱，詳細時間、地點仍在規劃中，尚未到拍板階段，但國共雙方都有意在農曆新年前舉行。

鄭麗文上任國民黨主席後，是否「鄭習會」引發關注。（圖／翻攝自新華網、國民黨臉書）

對此，國民黨副主席蕭旭岑未證實或否認，僅表示主席鄭麗文上任後，積極推動國共恢復交流，相關工作仍在努力進行中，有確切訊息會對外說明。

不過黨內人士透露，「國共論壇」與「鄭習會」將切割處理，至於「鄭習會」何時登場？據《梅花新聞網》報導，國民黨主席鄭麗文預計於3月後訪問北京，預料將與中共總書記習近平會面。

