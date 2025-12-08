為「鄭習會」將刪除反共黨章？ 柯志恩：亟需討論

台北市 / 綜合報導

鄭習會傳出農曆年左右登場，北京為了增加互信，開出3門票，而為了湊齊這3門票，據媒體報導，副主席張榮恭主導一個論述小組，計畫刪除反共黨章。藍委柯志恩怎麼看一起來聽。

可以看到柯志恩回答時，還抿嘴停頓了一下才繼續回答。主席鄭麗文中午也上了直播節目，對此她也表示完全沒聽說。

