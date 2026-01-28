為「鄭習會」鋪路？國共智庫交流將見宋濤 蕭旭岑坦言：是重要起點

記者詹宜庭／台北報導

國民黨主席鄭麗文上任後多次對「鄭習會」表達正面態度，而為鋪陳「鄭習會」，睽違9年停辦的國共論壇將重啟，並降級為智庫交流形式登場。國民黨副主席蕭旭岑將偕同國政基金會副董事長李鴻源與40名專家學者，於2月2日至4日前往中國出席相關活動，對於是否為鋪陳「鄭習會」，蕭旭岑表示，這當然是這場交流中的重要一環，但目前尚未有明確訊息，此次智庫交流非常重要，是一個起點。

蕭旭岑表示，鄭麗文在上任前與上任後都一再強調，國民黨的使命就是要恢復兩岸對話，這次出訪的團隊只是個開始，期盼未來能在各領域、各面向逐步恢復兩岸交流。至於鄭麗文是否訪問中國，這當然是這場交流中的重要一環，但目前尚未有明確訊息，此次智庫交流非常重要，是一個起點，對兩岸和平與台灣老百姓的切身利益都將有所助益。

廣告 廣告

媒體追問「雖然不談政治，但是否會在交流時溝通鄭習會？」蕭旭岑則指出，雙方的互動與交流都建立在互信的基礎上，「我們赴中當然會與重要人士互動，也會持續累積互信、進行深度交流，至於鄭麗文是否將訪問中國，目前仍沒有確切訊息。」

更多三立新聞網報導

藍2/2訪北京！鍾佳濱問「見不見宋濤」：見了不談政治你是去Hello？

國共智庫交流！國立大學系主任申請赴中被駁 蕭旭岑：請賴清德高抬貴手

鄭麗文說普丁非獨裁者 謝志偉：歐洲議員聽到鬼話搖頭不已

受鄭麗文指示！蕭旭岑、李鴻源赴中出席智庫論壇 聚焦3大主題曝光

