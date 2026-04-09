為「鄭習會」鋪路？鄭麗文參訪洋山港談和平

▲國民黨主席鄭麗文今（9）日赴上海「洋山港」參觀，會後發表談話強調，希望帶給台灣人的禮物是「和平」。（圖／記者陳韻年攝）

[NOWNEWS今日新聞] 國民黨主席鄭麗文訪中行第三天，今（9）日上午赴洋山港、中國商飛公司進行參訪。其中，洋山港是國民黨創黨總理孫中山在《建國方略》曾提出要在上海建設東方大港計劃，因為當時上海的港水深度不足，讓大型的輪船無法進入，所以提出建立深水港的構想，希望促進國家現代化，現在已成為貨物吞吐量世界第一港口。造訪洋山港，鄭麗文心情很好，見到台灣媒體不忘揮手、比OK，看起來對於這次的旅程相當滿意。

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鄭麗文舉詩作名句 和平來得及給今天的人

參觀完洋山港的鄭麗文表示，站在黃浦江畔，此刻的上海比起歷史上都更加美麗，那些曾經活在歷史不幸的時刻裡、在他們倒下的時候只看到了烽火和斷垣殘壁的人們，他們會知道、又敢相信就在短短的幾十年之後，黃浦江岸竟然可以如此的璀璨耀眼嗎？「和平是有力量的，只要給和平足夠的時間，一切都有可能。」

鄭麗文特別舉一次世界大戰著名詩作《在法蘭德斯戰場》的名句：「我們跟你們一樣活著，一樣看著日升，看著日落，一樣愛人也被愛著；但現在我們卻躺在法蘭德斯這片田野上。所以活著的人們，如果你們背棄了我們這些死者，我們必不得安眠。」藉此強調，和平來得及給先人，也來得及給今天的人。

外界關注「鄭習會」大禮包 鄭麗文：是和平

鄭麗文訪中行程將來到重點關頭，今下午將飛往北京預計10日與中國領導人習近平會面。因此，在洋山港發表談話時，提到當年「辜汪會談」就在上海進行，每一次的和平、每一次的會談不會是最後一次，都要保證會有下一次的會談。

面對這次外界相當關注「鄭習會」後，可能得到的政治紅利，鄭麗文表示，如果可能的話，她希望帶給所有台灣親朋好友的禮物就是「和平」，因為和平可以讓一切成為可能。兩岸和解、對話、交流、合作，在最不可能的地方都可能開出最美麗的花朵。大家的想像力、創造力、專業、熱情是不可限量的，不要讓無謂的矛盾歧異限制了可能的腳步、可能的發展。

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