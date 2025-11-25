為「長期抗戰」準備！彭博：中共下令3月前減少赴日航班 東方航空重傷

編譯張渝萍／綜合報導

中日交惡目前尚未趨緩，且可能有擴大現象！根據彭博25日獨家報導，中國政府已指示該國航空公司，在3月之前要減少飛日航班數量，顯示中共正在為「長期的對日抗戰」做準備。

報導引述知情人士指出，這項指令上周便下達，時機介於日本首相高市早苗「台灣有事」言論激怒中共之後、美國總統川普24日分別與中國國家主席習近平及日相高市早苗通話之前。

彭博25日獨家報導，中國政府已指示該國航空公司，在3月之前要減少飛日航班數量。（圖／翻攝自X平台 @visegrad24）

赴日航班減影響農曆新年假期

知情人士表示，航空公司被要求「暫時」作出調整，代表未來可能會隨著外交局勢而改變。而之所以減少航班的命令延長至3月，應與每年3月底是全球航空業從冬季班表轉換到夏季班表的時間有關。

廣告 廣告

中國先前已警告公民避免前往日本，導致旅遊量下降，而航班削減指令確保抵制赴日旅遊的趨勢可持續到農曆新年，也就是中國海外旅遊消費旺季。

消息人士指出，各航空公司可自行決定削減哪些航班以及削減多少。中國民航並未回覆此消息。

根據專門研究中國旅遊數據的China Trading Desk資料，已有大量原訂赴日旅遊的人取消行程，甚至延續到2026年4月。

China Trading Des執行長巴特（Subramania Bhatt）表示：「原本只是年底的突然衝擊，如今正外溢到明年。」巴特指出，這顯示許多中國旅客不再把這視為短期波動。

東方航空受衝擊最大

目前12月自中國飛往日本的航班數量已比10月減少超過20%，巴特預測在年底前會有超過50%的航線被取消。他指出，至少已有來自上海、廣州、南京等城市飛往名古屋、福岡、札幌等熱門日本目的地的12條航線被取消，未來可能還會更多。

China Trading Desk估計，從現在到年底，日本可能因此損失高達12億美元（377億元台幣）的旅客消費；若取消潮持續到2026年，累計損失恐將達到90億美元（約2830億元台幣）。

報導指出，在中國的航空公司中，東方航空受到的衝擊最大，因該航空公司每年有將近1.6 萬班飛往日本的航班。

根據AeroRoutes的資料，中國航空公司已開始實施一系列臨時性的每周航班削減，或以較小的單走道客機取代原先載運量較大的寬體客機。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

不要懷疑中共的狠毒！謝志偉：若入主台灣「藍白綠紅沒一個有好下場」

玩太過！澳極右議員短裙配布卡進國會 遭批種族歧視暫停職務

騙很大！中國假學者疑只有高中學歷 俄工研院急撤外籍院士資格

中日航班腰斬！小粉紅嚇傻趕緊回國跪舔習近平 擠爆機場狼狽模樣曝

