為「防水工程」漆上白漆！間接讓醫院懸在半空成話題

高雄市 / 綜合報導

臉書平台上，有民眾行經林園一間醫院附近時，發現建築竟然從一樓開始大面積不見了！只剩下樓頂的部分，留言寫下「醫院漂浮在半空中」，引起熱烈討論，直呼這設計真的好絕。我們也重回現場，乍看之下，真的就像漂浮半空的樣子，但接近一看，才發現，原來消失的部分是漆上白色油漆，只要角度和天色對了，就會像一半建築不見的樣子。對此院方說，這是為了防水工程才有的設計，很意外成為焦點。

臉書社群平台上，標題寫下醫院飄浮在空中，仔細來看這張照片，車輛通行道路上，上頭寫下醫院幾個大字的建築，不過下方卻消失不見，這張照片引起討論，網友留言，「這路觀厲害」、「林園的驕傲」、「這個設計好絕」，難道醫院真的飄浮半空嗎？

實際回到高雄林園這間醫院，從道路上乍看之下，還真會誤以為是醫院飄在半空，但我們走進一看，原來從醫院文字下方建築，漆上「藍白色油漆」，一旦天色與建築顏色相近，加上拍攝角度，就會形成醫院懸在半空的感覺。

記者VS.民眾說：「這樣有點錯覺，因為你沒有靠很近，其實你靠近一點，不會覺得它好像漂浮在半空中，乍看之下一定會覺得很特別，好像海市蜃樓一樣，對，(你有發現)對有發現。」

院長室特助許哲源說：「只是做每年的防水工程，然後我們就本來是它是有廣告的帆布牆，我們就通通把它拆掉然後刷上白色的防水漆，日後可以變成一個景點的話，院方也是挺樂見其成。」院方表示去(2025)年十月為了防水工程，才將外牆刷上白色防水漆，沒想到卻成為話題，實在始料未及。

