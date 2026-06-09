為一隻20天新生小貓留台10年！《美國隊長》替身背後故事曝光 黃迪揚直呼：真英雄

《世界的形狀》主持人黃迪揚、蔡昌憲。李鍾泉攝

全新旅遊行腳節目《世界的形狀》即將登場，節目打破傳統旅遊節目框架，以「不出國也能環遊世界」為核心概念，邀請長期在台生活的外國導遊，帶領主持人蔡昌憲、黃迪揚深入台灣各地。節目9日舉辦記者會，兩位主持人分享了錄影時遇到的感動故事，其中一位曾擔任《美國隊長》替身的外籍導遊，當初為了照顧一隻出生僅20天的小貓，竟然決定留在台灣，一待就是10多年，背後的暖心原因讓現場相當動容。

黃迪揚首次主持外景綜藝。李鍾泉攝

探尋外籍導遊留台原因 主持人直呼出乎意料

黃迪揚表示，在每次認識這些在台灣的外國人時，常會好奇探尋對方是怎麼來的、為什麼會選擇在台灣待了16年、18年甚至更久。他透露，這些外籍導遊留下來的答案，往往讓他們兩人聽了都大感出乎意料，蔡昌憲也感性補充：「而且有時候非常感動。」

廣告 廣告

許多外國人留在台灣的原因令蔡昌憲意外又感動。李鍾泉攝

曾任《美國隊長》替身 柯子培為20天大奶貓留台

蔡昌憲隨即分享斯洛伐克籍導遊柯子培（Peter）的故事，透露他來台灣10幾年，竟然是為了一隻出生才20天的小貓。當時柯子培意外救了這隻貓，因為想照顧牠，心想如果自己飛出去就沒人照顧了，於是決定留在台灣直到現在。

得知柯子培曾擔任過《美國隊長》的替身，黃迪揚當時在現場忍不住對他說：「你根本就是美國隊長，為了一隻貓咪，就是讓英雄救了這隻貓咪。」蔡昌憲也感動直呼：「貓咪的世界，他就是最大的英雄。」透露對方真的很有愛。



回到原文

更多鏡報報導

傅子純驟逝／蔡昌憲聞噩耗難以置信「狂問身邊好友」 看照片落淚「女兒一舉動」讓他更鼻酸

王思佳護尪「金句連發」怒槓爆料者：上輩子踩他骨灰罈？ 預告下半年出庭：帶來法院時尚OOTD

13億財產人間蒸發！女星腦血管爆裂「家人全離開」 突發的疼痛竟「人生全毀」

實境秀43歲明星河流身亡！警方證實「現場驚傳槍響」 驗屍報告引發震撼