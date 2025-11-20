為一顆雞蛋開戰火鍋店！王俐人昔開餐廳「慘賠上千萬」 經濟現況曝光

娛樂中心／綜合報導

49歲女星王俐人昨（19）日至大安區一家火鍋店用餐，卻因一顆雞蛋與店家發生衝突，讓她氣到在Google 評論底下留一顆星負評，並在社群公審店家。豈料，事後風向一面倒，網友反過來開酸王俐人是奧客，她的一星評論內容還被發現錯字連篇。而王俐人過去曾在東區開私廚餐廳，最後面臨上千萬負債的窘境也再度被挖出。

王俐人私廚副業負債千萬。（圖／翻攝自王俐人臉書）

王俐人曾在節目分享開設私廚餐廳的創業歷程，表示自己當時在幾位「哥哥們」的慫恿下，毅然決然拿出200萬創立私廚，卻在2019年碰上新冠疫情，餐廳因此關閉好幾個月，王俐人的債務也因此越滾越大，最後累積負債高達1千萬元。

所幸當時有朋友願意伸出援手，讓王俐人感激表示：「這種朋友真的很可貴，因為這時候大多數你覺得是朋友的朋友，不但不會幫你，還會假裝看不到，所以我真的很謝謝這個好友，二話不說就把錢匯到我的戶頭，現在我已經還一半了。」

王俐人為了雞蛋大動肝火。（圖／翻攝自Google）

回顧這起「一星負評」風波，王俐人當天吃完火鍋後，想把自助吧多拿的一顆雞蛋帶走，因此向店家索取塑膠袋，準備連同剩下的蔬菜一起打包，沒想到不久後卻出現一名工讀生要求她將雞蛋取出，王俐人認為，若蛋品不能外帶，店家應在第一時間立即告知。

王俐人強調，自己是一週至少造訪一次的常客，她會如此氣憤是店內員工態度問題，讓她感到極度不受尊重，王俐人還原事發現場，認為主管故意讓她丟臉，對此，她不禁不悅反問：「請問我來吃一鍋3百多塊錢的火鍋，也沒吃你什麼是故意來偷蛋回家的嗎？！」只是王俐人的控訴文曝光後卻鬧出笑話，錯字連篇的狀況令網友哭笑不得。

