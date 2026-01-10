南部中心／洪明生 屏東報導

屏東一對堂兄弟因為長期有嫌隙，堂弟日前開車從後方衝撞堂哥，所幸被害人送醫後無生命危險，肇事者到案後只說，看堂哥不順眼。事隔一天，堂哥也出面發聲，表示兩家人早在去年8月，就因為消費問題種下嫌隙，警方偵訊後，將堂弟依殺人未遂罪移送法辦。





為「買湯圓」開車狠撞堂哥？ 屏東男殺人未遂送辦

遭撞的堂哥出面發聲，事發當天，到堂弟的鹹湯圓店消費，堂弟卻不想賣給他，兩人疑似為此埋下心結。（圖／民視新聞）





一名男子走在路邊準備前往健身房運動，沒想到後方一輛白色轎車高速衝了過來，直接將人給撞飛，警方接獲通報有交通事故，到場後才發現，事情並不單純。屏東分局偵查隊副隊長王登永表示，深入查證發現現場非屬單純交通事故，是為故意傷害案件。

廣告 廣告





為「買湯圓」開車狠撞堂哥？ 屏東男殺人未遂送辦

堂哥回想，兩家人疑似早在去年8月，堂弟的爸爸來買魯粿條，尖峰時間等太久不高興，按電動車喇叭催促，種下嫌隙，才會引發這次衝突。（圖／翻攝畫面）





事發後，警方很快就逮捕撞人的駕駛，他與被撞的陳姓男子，原來是堂兄弟關係，肇事的堂弟，經營鹹湯圓店，堂哥則是賣魯粿仔，兩間店都是屏東知名的老店，事發當天，堂哥先到堂弟的鹹湯圓店消費，但堂弟卻企圖阻止老老闆娘，賣鹹湯圓給他。遭撞堂哥表示，就一直說我們賣完了我不想賣你，可是我阿嬤執意要賣給我，可能我阿嬤有唸我弟弟，然後我弟弟那時候就有說氣話，說我要開車撞死我哥哥。

雙方疑似為此埋下心結，當晚堂弟就夥同友人，開車衝撞堂哥，撞完人後，竟然還拿著棍棒下車，作勢毆打已經躺在地上的堂哥。遭撞堂哥表示，去健身房的路上我就有看到他，然後他時不時就跟我併排，時不時就在我後面尾隨，等到我停好車的時候他就衝撞我，把我撞到我身體就是不可逆的傷害，我可能會失聰，而且我可能沒辦法繼續炒菜。堂哥送醫後，被診斷頭部有腦震盪，全身擦挫傷，就算出院，身體也可能留下不可逆的後遺症。堂哥回想，兩家人疑似早在去年8月，堂弟的爸爸來買魯粿條，尖峰時間等太久不高興，按電動車喇叭催促，種下嫌隙，才會引發這次衝突，但堂弟的父親說，只是誤踩油門。肇事者堂弟的父親表示，要跟他打招呼然後他紅燈，那個加油門踩錯而已嘛。被撞的堂哥，公布堂弟父親付錢要叫他們搬走，把阿嬤的店留下的語音，堂兄弟的糾紛演變成企圖殺人案件，警方訊後也將肇事者依殺人未遂罪的方向偵辦。

原文出處：為「鹹湯圓」開車狠撞堂哥？ 屏東男殺人未遂送辦

更多民視新聞報導

不只支持邱議瑩！黃偉哲也表態挺「這人」選高雄市長 理由全說了

看不順眼竟開車撞堂哥! 屏東堂弟涉殺人未遂送辦

屏東民眾停等紅燈遭後車追撞 肇事副駕搖窗道歉後肇逃

