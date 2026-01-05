為「黑鷹墜落」雪恥 美軍同一特種部隊委國完美行動

美國2001年電影《黑鷹計劃》劇照。翻攝IMDB



美軍特戰部隊在1月3日凌晨獲得美國總統川普下令後，在海空優勢的掩覆下，直闖委內瑞拉首都卡拉卡斯，活逮了委內瑞拉總統馬杜洛以及他的夫人佛羅雷斯。這次行動可說是為32年前的「黑鷹墜落」事件報了一箭之仇，因為本次執行任務的主體，就是1993年在索馬利亞出師不利的同一特戰空運部隊、美國陸軍第160特種作戰航空團（160th SOAR）。

在美軍去年秋季開始集結於委內瑞拉附近海域時，引人注目的一大要點，就是第160特種作戰航空團的MH-47中型直升機、MH-60黑鷹直升機，以及MH-6M「小鳥」輕型特戰直升機，已經出現在委內瑞拉附近海域進行活動。加上在此海域部署的特種部隊作戰支援艦海洋商人號（MV Ocean Trader），當時的判斷，美方發動特種部隊突襲的可能性已表露無遺。

1993年，美軍介入索馬利亞內戰導致的人道危機，在摩加迪休出動特種部隊，企圖直接逮捕大軍閥艾狄德（Mohamed Farrah Aidid）。那次的突擊有三角洲部隊、美軍遊騎兵部隊等精銳部隊出動，而擔綱輸送這些特種部隊突入摩加迪休的部隊，就是有「暗夜潛行者」（Night Stalkers）之稱的美國陸軍第160特種作戰航空團。

當時的日間突入任務，遭到艾狄德手下的武裝民兵猛烈抵抗，美軍特種部隊的黑鷹直升機，在大量無導引的RPG火箭榴彈密集襲擊下，中彈墜落。為了援救這些墜機部隊，美軍出動更多特種部隊馳援，也在路上中伏。這一事件最終導致美軍19人陣亡，73人受傷，還有一人被俘，成為美軍特戰作戰史上的一大敗仗。

當時，陣亡美軍特戰部隊的遺體甚至被艾狄德的手下拖在車後遊街，成為震撼全球的畫面。艾狄德始終沒被美國逮到，他1996年在與索馬利亞其他派系的內戰中受傷身亡。

摩加迪休之戰除了有專著介紹，更被雷利史考特翻拍成知名電影《黑鷹計劃》，2001年上映。這一次，同樣由第160特種作戰航空團擔綱的卡發卡斯之戰，卻有截然相反的結果。

美軍這次入侵卡拉卡斯，選擇更加保險與更合理的夜襲，而不是在摩加迪休之戰的下午日間攻擊。這次美軍無人陣亡，僅有幾人受傷，也沒有直升機遭到擊落。馬杜洛夫婦被活逮上銬的畫面傳遍全世界。無論最終的政治結果如何，這次的行動在軍事上都是超級大成功，可以說徹底洗刷了摩加迪休之戰的恥辱。

而且，就算是美國1989年上一次成功抓捕外國領導人的巴拿馬行動，對巴拿馬強人諾瑞加的第一時間奇襲，也沒抓到人，是在諾瑞加逃入他國大使館後，才把他逼出來。這次的美軍特戰行動，被形容為第一時間「從床上把馬杜洛夫婦拖走」，堪稱完美。

