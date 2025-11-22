為1把傘纏訟1年半！婦人無罪確定 高院痛批檢警違比例原則
一名旅居國外30餘年的陳姓婦人到台北市中山區公所洽公，卻因一把米其林輪胎牌大傘失竊案，被檢警認定為竊賊而遭起訴。歷經1年半纏訟，台灣高等法院駁回檢方上訴，判決陳婦無罪確定。不過在判決書中，高院罕見加上近2500字的「附論」，痛批檢警追訴作為違反比例原則，質疑檢察官如「例行公事」般上訴。
案件起因於李姓男子到中山區公所辦事，離開時發現放在傘桶內、價值1500元的米其林輪胎牌藍色大傘不見，隨即報警處理。台北市警建國派出所調閱監視器後，發現一名「短髮齊肩」婦女曾到敬老櫃台諮詢，警方進一步調取當時段申辦敬老卡的4名女性檔案照，認為陳婦無論體型、臉型或髮型都與竊賊「有點像」，因而認定她涉案，陳婦雖百般喊冤，仍遭台北地檢署依竊盜罪起訴。
台北地方法院審理時，陳婦委託鄭姓律師出庭辯護。法院認為，監視器擷取的畫面不是解析度不足，就是只拍到背影，真正竊賊的臉部影像模糊，根本無法確定是陳婦。法官也質疑，警方雖掌握竊賊曾到敬老櫃台詢問，但不代表對方真的有申辦敬老卡，且警方調出的檔案照片，還是陳婦較年輕時的照片，與案發時外型有出入，這些跡證不足以證明陳婦涉案。
陳婦也提出手機紀錄及社會局列印資料的時間點，證明自己在竊賊偷傘的同時，本人應該還在區公所內。陳婦透過律師表示，自己長期旅居國外，當天前往中山區公所辦理業務後，可能誤認座位旁的雨傘，是從父母家中帶出的雨傘而帶走，對此深感懊惱，願意依法賠償並致歉，懇請檢方為不起訴或緩起訴處分，一審法官根據種種跡證認為，無法形成有罪心證，因此判她無罪。
但檢方不服判決提起上訴，向高院主張警方先比對竊賊穿著，才參考申辦敬老卡的4名女子照片，進而推定出陳婦就是拿傘的人，檢察官認為一審未盡充分調查義務，法院有必要調取另外3名申辦敬老卡女性的相片進行比對。
高院合議庭認為，依照現存監視器等證據，已無法確認竊賊的面容特徵、身形或身高，沒有必要再調取其他人相片比對。合議庭也發現，陳婦當天曾領取戶籍謄本，謄本列印時間點，在偷傘時間點的3分鐘後，可見傘被偷時，陳婦應該不在場。
高院合議庭在判決書中罕見加上「附論」，批評檢警在行使追訴犯罪權限時違反比例原則。合議庭指出，憲法是規範國家與人民權利義務關係的根本大法，拘束國家一切類型的公權力行使，當然包括檢察官在內。檢察官行使職權，既然受憲法基本權利限制，就應避免違反比例原則要求，這不僅包括發動或執行強制處分應遵守比例原則，在行使追訴裁量權限時亦應「禁止過當」。
合議庭強調，檢察官應體認到「實現正義是需要成本的」，引用經濟學者熊秉元的話：「對公平正義的追求，也必須考慮背後所付出的資源，而司法女神的長臂，顯然也只環抱有限的空間」。合議庭認為，民眾遺失一把傘，就一般生活經驗來看，拿傘者可能有不法意圖，但也可能是誤認是自己的傘，依照德國實務經驗，以50歐元作為開啟追訴與否的標準，檢警是否有必要為了一把雨傘開啟調查程序，或是在取傘者未必有犯罪意圖的情況下，開啟偵查，已有疑義。
高院指出，警方受理報案第一時間，調取區公所監視器釐清竊賊樣貌，符合比例原則；但警方調閱該時段敬老窗口所有申請民眾的個資，並將陳婦以外的民眾個資，一併附於偵查卷宗內的偵查作為，已經違反「過當禁止」原則。合議庭批評，檢察官在沒有證據可證明陳婦主觀上確有不法所有意圖的情況下，仍提起公訴，待一審調查釐清確認，陳婦不可能為本案竊盜犯嫌後，一審公訴檢察官「猶如例行公事般」提起上訴，誠屬可議。
合議庭更痛批，檢警在本案的追訴行為，不僅違反比例原則，損及無辜民眾對於個人資料的保護，且讓陳婦必須從偵查、一審與二審，不斷委任律師為自己辯護、自證清白,無端耗費數十、近百倍於該把雨傘價格的律師費用。高院嚴肅指出，檢察官應勇於承擔並善用法律賦予的裁量權限，該職權不起訴或緩起訴時，就應積極作為，不應上訴時就不該上訴，以維護人權、節約訴訟資源並確保司法公信。
延伸閱讀
影/北市「警界蔣萬安」展現國手霸氣！制伏襲警醉男
北市副所長偽造超勤表、詐領上萬加班費 法院判降級改敘
影/南韓女團TWICE今開唱 攤販賣盜版被取締？高雄警說話了
其他人也在看
賴清德挺日「表錯情」？邱毅揭高市對台盤算
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事論」，引發中國強烈不滿，北京政府隨即祭出「禁日令」，包括呼籲國人不要赴日旅遊、禁止日本水產進口等措施。總統賴清德昨（20）日以行動支持日本，...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
聚鼎科技又出事 3高階主管涉內線「偷賣股」 檢調6路搜索約談
被動元件績優生聚鼎科技(6224)通過2022年第二季財報，總計損失逾億，並於2022年8月10日發布重訊，公司張姓董事、楊姓副總及呂姓協理在消息公布前，以親友、同事或以自己的名義，在禁止交易期間偷偷賣出公司股票，總計避損逾百萬元。太報 ・ 1 天前
「不該上訴時就別上訴」 高院重批北檢偷傘案濫訴
即時中心／林韋慈報導台北市一名陳姓婦人去（2024）年遭控竊取放在中山區公所前的雨傘，台北地檢署依竊盜罪起訴，但一審判無罪。北檢仍提起上訴，理由為申請敬老卡的女性名單中，陳婦外貌與犯嫌相似。台灣高等法院痛批檢方「不應上訴時就不該上訴」，最終駁回確定。民視 ・ 14 小時前
正妹歌手爆中國選秀內幕！闖第4關遭逼簽「霸王條款」當場急煞喊停
馬來西亞籍正妹歌手李怡霖親揭中國選秀節目的驚人內幕！她爆料自己曾一路闖進節目試選的第四關，本以為能正式站上舞台，卻在最後一刻突被要求「1個條件」讓她瞬間卻步，臨門一腳忍痛喊停。李怡霖是2014年《Astro新秀歌唱大賽》季軍，近日更推出全新單曲《就這樣》，她聊到職涯坦承曾陸續接獲《中國夢之聲》、《中自由時報 ・ 1 天前
婦人被控偷傘還清白 法院罕見質疑檢警這件事
有一位婦人赴戶政事務所處理事情，卻被指控偷竊一把米其林大傘。高等法院認定，大傘遭竊取時，婦人有不在場之事實，駁回檢方上訴。高等法院罕見於判決「附論」質疑檢警偵辦有違比例原則，使被告婦人無端耗費近百倍於雨傘價格的律師費用。高院嚴肅指出，檢察官應勇於承擔裁量權限，不應上訴時就不該上訴，以維人權、節約訴訟資源並確保司法公信。中時新聞網 ・ 1 天前
台中女遭網友恐嚇買禮物卡超商痛哭 警及時阻詐 (圖)
台中陳姓女子（左）日前認識網友，對方稱見面須先買禮物卡，陳姓女子不從，對方就自稱是黑幫將對陳姓女子家人不利，陳姓女子到便利商店準備提款交易，由於感到害怕而情緒崩潰，員警到場安撫確認詐騙阻詐。中央社 ・ 1 天前
同行搶地盤？五星飯店前拉扯.恐嚇 運將揚言提告
昨（21）日早上8點多，台北市大安區敦化南路上，陳姓小黃駕駛看到路邊有民眾攔車，便右轉進入到計程車等候區，某車隊的范姓司機見狀心生不滿，不斷閃大燈、按喇叭抗議，陳姓司機忍無可忍，下車拍照蒐證想要向車隊...華視 ・ 10 小時前
知恩寺舉辦感恩授贈與蔬食小夜市 近千人共襄盛舉
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】嚴藏法林知恩寺22日舉辦「水陸空和平大法會」系列活動之「當願眾生・ […]觀傳媒 ・ 8 小時前
大陸地區不是外國！ 學者批內政部：不得自行修改國家範圍
花蓮富里鄉學田村長鄧萬華為陸配，她因無法放棄大陸國籍，在8月1日被依《國籍法》解職後，向花蓮縣府提起訴願成功。中正大學教授羅世宏認為，大陸地區不是「外國」，這是法律明文，大陸地區人民的法律地位應依《兩岸人民關係條例》判定，行政機關不得自行修改「國家範圍」的定義！中時新聞網 ・ 9 小時前
殯儀館大體數32 發表光復鄉災情裁定不罰
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 花蓮縣許姓民眾在馬太鞍溪堰塞湖溢流致光復鄉遭受災後，在社群平臺「Threads」公開發文：「一點是當死亡人數，還停留在14位的時候……殯儀館收到的大體數是32位」，遭花蓮縣警吉安分局依違反社維法移送裁罰，花蓮地院審理後，認為許某收到災情訊息後發表自己看法，或想要為災民發聲，且未影響公共安寧，裁定不罰。可抗告。 許某是...匯流新聞網 ・ 12 小時前
立院三讀通過「李四川條款」全國增設18位副縣市長 國庫每年多燒近1億元
即時中心／徐子為報導立法院昨（21）日三讀通過《地方制度法》」正案，縣市政府置副縣市長2人，直轄市政府一律置副市長3人，刪除人口限制規定；直轄市政府可置副秘書長3人，由市長依法任免；明年1月1日施行。非直轄市部分，將增加16位副縣（市）長，直轄市的桃園市、台南市可增1位副市長，全國新設置18位副縣市長這將導致每年國庫至少要多花費9400萬元。民視 ・ 12 小時前
只為一把傘！她衰捲竊盜案纏訟1年半無罪確定 高院怒轟檢警「辦案違反比例原則」
陳姓女子被控在區公所外拿走一把傘，遭檢方起訴竊盜罪。詎料法院審理後大逆轉，一審認為，監視器畫質太糊無法看清竊賊的臉，加上陳女舉證在掉傘同時，她人還在區公所，因而獲判無罪，檢方上訴二審被打臉，全案無罪定讞。陳女花了一年半打官司才洗刷冤屈，高院判決除了為無辜的她伸冤，還抨擊檢警「辦案違反比例原則」，更質疑檢察官如「例行公事」般上訴，害陳女得不斷委任律師辯護，砸下的律師費恐比雨傘價格高百倍。太報 ・ 1 天前
假旅行社編「日本熊出沒」為由取消出團 26名退休族被騙近百萬
受害者原訂11月7日前往日本東北旅遊。今年5月起，他們在LINE群組看到相關行程資訊後，於6月繳交每人2萬元訂金，並於8月陸續繳清全額團費，總金額累計近百萬元。然而蕭女一路以各種理由拖，遲遲未完成訂購流程。直到11月6日晚間、即出發前一天，蕭女突然以「日本有熊出沒」為...CTWANT ・ 16 小時前
彰化啟動芬普尼監測 首梯次15場蛋雞場未檢出 (圖)
彰化縣政府針對全縣蛋雞場監測芬普尼，首梯次15場高風險蛋雞場抽檢結果都未檢出。中央社 ・ 12 小時前
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了EBC東森娛樂 ・ 1 天前
月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
苗栗放空系行程來了！波斯菊花海、銅鑼杭菊、森林系公車咖啡館！溫泉煮蛋不用跑宜蘭
苗栗最療癒的「放空系行程」來了！正值花季，銅鑼杭菊與波斯菊花海陸續盛開，大片雪白、金黃與粉嫩花色鋪滿丘陵，吸引許多旅客前往拍照。再搭配三義火焰山的紅色岩壁、四十二份湧泉的透明泉水、或到森林系公車咖啡館悠閒喝杯咖啡，完全不用跑宜蘭就能泡溫泉煮蛋、享受大自然療癒力。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前
鬧區隨機攻擊！ 男拳襲老婦 再持鐵棍打傷路過夫妻
鬧區隨機攻擊！ 男拳襲老婦 再持鐵棍打傷路過夫妻EBC東森新聞 ・ 7 小時前
逢甲商圈當街全武行！ 多人持球棒、安全帽圍毆2男｜#鏡新聞
今天(11/22)凌晨5點多，有民眾在台中逢甲商圈目擊，2名男子當街被一大群人圍毆，其中還有人持球棒、安全帽一路追打，男子被打到全身是傷，向一旁的店家求救。警方獲報到場，發現被害人跟嫌犯其實是朋友關係，喝酒過程起口角，才會引爆衝突，隨後火速逮捕9名涉案人，而這已經是台中兩週內，第三度發生球棒隊鬥毆事件。鏡新聞 ・ 10 小時前
屏東四重溪溫泉季 展開
屏東四重溪溫泉季於前（二十一）晚正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典；縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點，希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，壓軸煙火秀點亮夜空，宣告今年溫泉季啟動。周春米表示，本次以「星空泡湯祭」為主題，除了溫泉公園主燈區、旭海溫泉副燈區外，更邀請五組藝術 ...台灣新生報 ・ 7 小時前