為1萬元修車費把少年砍到臟器外露 城隍廟惡煞遭聲押

孫姓少年因積欠一萬多元債務，在打工處被砍成重傷，主嫌則遭聲請羈押。（圖／翻攝臉書新竹大小事）

新竹市城隍廟商圈近日發生砍人案，17歲孫姓少年在打工時，被陳姓男子與林姓同夥等人持刀砍成重傷，還導致臟器外露，緊急送醫後撿回一命，警方獲報後展開調查，逮捕陳男、林男和另名同夥，陳、林訊後遭檢方聲請羈押，同夥則被裁定6萬元交保並限制住居。

據了解，孫姓少年疑因積欠陳姓男子約1萬多元修車費，陳男多次催討都未獲回應，因而在11月29日晚上9時許，率領7人前往少年打工住討債，陳男其胞弟、林姓男子、范姓少年等4人直接衝入店內，另外4人在廟外接應。

廣告 廣告

雙方對談後一言不合，陳男等4人開始毆打孫姓少年，期間陳男更持預藏的開山刀猛砍對方，造成孫男臟器外露，行兇後8人分乘車輛逃逸，警方獲報後展開調查，陸續將涉案人逮捕。

犯嫌訊後被依對少年施暴、攜帶兇器聚眾施暴及殺人未遂等重大罪移送法辦，檢方認定陳、林有逃亡、串證及滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，另名同夥則裁定6萬元交保並限制住居。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

超噁！消費者喝珍奶「吸出一隻蟑螂」狂嘔吐 日出茶太認了急消毒

台南晚間接連火警！新營民宅「2童受困濃煙中」成功獲救

「夜店大亨」夏天倫遭砍傷送醫 深夜發文曝實情：為朋友擋一刀