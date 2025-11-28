為1.25兆預算 藍白擬邀賴清德到立法院國情報告 綠營：合法、支持預算可談

藍白黨團有共識邀請賴清德前往立法院，就1.25兆元特別預算進行國情報告。（圖片來源／總統府）

總統賴清德提出1.25兆元國防特別預算，國民黨團首席副書記長林沛祥今（28）日指出，黨團將邀賴清德進行國情報告，民眾黨團副總召張啓楷強調，賴清德在選前表示要進行國情報告已經跳票，依《立法院職權行使法》修正規定，國情報告由立委口頭提問時，總統應依序即時回答，書面問題則以書面回覆。

民進黨團書記長陳培瑜則說，樂見其成，前提是基於彼此對等，國情報告必須合於規範，讓政府能夠理性地去談，特別預算對臺灣的意義。

陳培瑜強調，但前提是必須基於彼此對等，畢竟賴清德是國家元首，相關事宜如果立法院是合法規範，再加上在野願意支持預算案，就可談、可對話和可討論。

政治學者則表示，賴清德提出的特別預算規模與背景，反映出國安單位對於台海局勢變化的擔憂。

他認為，賴清德可至立法院說明國安戰略規劃，以及在此架構下的軍事指導，就特別預算軍購主題進行報告。

林沛祥：全民幫賴清德民調買單？競選時承諾卻跳票

雖然《立法院職權行使法》已經通過修正，但他也表示，朝野政黨對於如何問答方式仍無共識，仍須朝野協商達成共識後，才有可能進行。

立委林沛祥表示，國民黨團會邀請總統到立法院進行國情報告，但要求的是買到對的和會到位的武器。（圖片來源／國民黨團）

林沛祥表示，國民黨團會邀請總統到立法院進行國情報告，藍營的立場是不反對國防，要求的是買到對的武器和會到位的武器，否則，「前債未清，後債又生」對整個國家的財政或對全民的責任，都是很不負責任。

林沛祥以66架F–16V戰機，一架都沒交貨為例稱，明年有9000多億元的國防預算，未來還有8年為期的1.25兆元特別預算，合計就達 2.15兆元，已經相當於一半的總預算額度，「是要大家幫賴清德的民調買單？」

「我們有條約締結法，結果立法院完全不知道，政府就自己去跟美國簽好了，要買什麼卻沒講。」林沛祥質疑，現在還說中共以2027年完成武統為目標，「這資訊是哪裡來的？國安會出來講一下吧？」

張啓楷則表示，民眾黨支持合理提升國防預算，但1.25兆軍購預算不僅目前沒有細目，更打臉卓榮泰10月說「沒看過相關預算」的說法，賴清德有責任說明清楚。總統赴立院國情報告是民眾黨一貫主張，而賴清德競選時也承諾會做到，現在卻是嚴重跳票。

張啓楷：黨團派代表提問依序回答，很多項目8年做不完

張啓楷強調，不論是國防特別預算還是中共2027侵台，都非常重要，賴清德的談話已經引起恐慌，亦符合做國情報告，但是先前朝野協商時，民進黨卻在阻擋，一直在拗不能即問即答。

立委張啓楷強調，至少要接受由黨團推派代表提問，再由總統依序即時回答。（圖片來源／民眾黨團）

「總統向全民交代和解釋重大政策本來就是應該做，至少要接受由黨團推派代表提問，再由總統依序即時回答。」張啓楷稱，只要民進黨不擋、賴清德願意來，民眾黨團當然願意考量邀賴赴立院做國情報告，讓民意確實監督。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲基本上則肯定特別預算規劃項目，但點出三項問題，首先，他憂心8年無法執行完畢，應可延至10年到12年。

揭仲以臺灣對美採購3套國家先進地對空飛彈系統（NASAMS）為例，預估完成日期為2030年，但之後要再增購9套，8年交得完嗎？「1.25兆特別預算很多項目，都是在8年內做不完的。」

台灣之盾天價、整合挑戰大，揭仲：恐釋出武器部份原始碼

「第二個是要做AI，方向正確，但要有非常大的正確數據庫。」揭仲稱，但對台海作戰指令數據夠不夠？美軍手上有也不會全給，也不見得都有。

第三是「台灣之盾」，他提醒，國造和美造武器要整合是難度極高的挑戰，我方勢必要釋出部份武器原始碼和基礎資訊給美國，研發經費也會是「天價」，需要臺美好好再談。

行政院曾函覆立法院，總統應如定期或不定期赴立法院進行國情報告，頻繁的國情報告將妨礙日常政務行使，同時立委並無質詢總統的憲法權力，因此定《立法院職權行使法》修法，「全案確屬窒礙難行。」

而在憲法法庭判決國會職權修法部分違憲後，總統府曾在去年10月表示，賴清德願意依判決意旨，並在立法院朝野黨團具共識前提下，就總統憲法職權赴立法院國情報告。但最後並未成局。

