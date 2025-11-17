為10件毛衣！旅法陸女收貨「太緊套不進去」 氣炸飛回國維權

一名旅居法國巴黎經營服裝店的大陸女子，日前在浙江省嘉興市訂購10件毛衣，豈料收到貨發現領口「緊到套不進去」，氣得她不惜飛回浙江維權討說法。

綜合陸媒報導，這名李姓女子表示，她於今年8月到嘉興市時，在一家店試穿一款標註「均碼、120斤（約60公斤）以下女士適穿」的毛衣，覺得不錯，於是以每件182元人民幣（約799元台幣）價格，訂購10件，並明確約定「按樣衣標準發貨」。

返法後，她收到的第一批貨卻讓她傻眼，「領口緊到完全套不進頭，根本沒法賣。」為處理問題，李女自費逾1千元人民幣（約4千3百元台幣），找人將貨物帶回大陸並寄回這家店，讓對方補發新貨。豈料新到的第二批貨，仍然不合格，「領口雖放大，但整件衣服尺寸明顯縮水袖口緊、肩寬不對，根本是小孩尺碼。」

李女隨即聯繫這家店，但對方卻怒嗆她無理取鬧，「讓我愛報警就報警，甚至叫我直接去法院起訴。」李女為討個說法，不惜特地飛到浙江解決，但店內員工卻以「老闆不在、聯繫不上」為由拒絕溝通，微信聯繫老闆娘也不回應。李女憤而向當地市場管理方投訴，經過調解，店家為其更換10件合格尺寸毛衣，李女終於表示滿意，她強調，「現在不是錢的問題，是一口氣。」

