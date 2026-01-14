為10萬人民幣走私20億毒品闖台 4大陸漁民遭訴毒品罪 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

孫姓等4名大陸漁民貪圖每人10萬元人民幣代價，受雇出海接運價值高達20億元新台幣的毒品海洛因及大麻、安非他命走私闖台，經台南地檢署指揮海巡署查獲這起近5年數量最大的海洛因走私案，今（14）日依毒品罪嫌將4名大陸移民起訴。

檢方起訴指出，孫姓、吳姓、李姓、侯姓4名大陸漁民，在114年8月下旬受真 實姓名年籍均不詳、自稱「代理」之成年男子所僱請，各以人民幣10萬元之代價，應允出海接運不詳貨物。

去年9月3日某時許，由孫某擔任船長，駕駛柬埔寨籍「YAMA68」漁船搭載吳、李、侯等人，自柬埔寨西哈努克市某處碼頭出航，並依指示於4日中午12時許，將漁船航行至泰國灣指定海域與不詳船舶併靠，吳、李、侯3人則待來船將以袋裝之第一級毒品海洛因498塊，合計淨重174公斤954.29公克，純度 75.45％、第二級毒品大麻 399包，合計淨重393.987公斤、第三級毒品硝甲西泮 （Nimetazepam）15包，合計淨重14.589公斤、含有第二級毒品甲基安非他命及第三級毒品「4-溴-2,5-dimethoxyphenethylamine的白色粉末17包，合計淨重15.211公斤拋丟至本件漁船甲板上後，即合力搬運至本件漁船船艙中藏放。

之後，孫某再依指示於同年月13日下午5時許，將漁船航行至我國東沙海域等待於當日晚間與他船進行接運。不過，當天下午6時17分許，因該漁船形跡可疑，又試圖逃避我國海巡公務船舶之登臨檢查，認該漁船涉有不法，於是將該漁船攔獲，海巡登檢人員在該船甲板上發現已為孫某等人從船艙中搬運而出準備轉運的部分袋裝毒品，海巡人員將該船押解至台南市安平區安平商港公務碼頭執行清艙搜索，查獲大批毒品。

南檢依毒品危害防制條例之運輸第一、二、三級毒品罪嫌及懲治走私條例之私運管制物品進口未遂罪嫌起訴孫某等4名大陸漁民。據統計，孫某等人走私的毒品市價約20億元，查獲一級毒品海洛因為近5年查獲數量之最，海洛因及大麻可供約250萬人次施用。

南檢表示，運輸、走私毒品為萬國公罪，本件將大量高純質毒品阻絕於海上，以免進入我國流入市面，對國人身心健康造成嚴重戕害。

照片來源：行政執行署台南分署

