為10萬元拚了！56歲侯昌明激戰曾雅蘭「事後慘變臉」 驚人下場曝光

記者蔡維歆／台北報導

本週日將播出全新第20集，節目祭出陣容超強的「明星媽媽組」與「55+男單組」，不僅競賽激烈，也充滿溫馨與笑點。本周明星媽媽組陣容非常強大，包含侯昌明愛妻曾雅蘭、屈中恆的愛妻Vicky，以及蘿莉塔、黃莉、妖嬌等人妻同場較勁，一起挑戰自己的極限。主播蔡尚樺直呼：「哪像媽媽呀！根本就是少女。」大讚一票明星媽媽不僅狀態極佳，凍齡外型令人驚艷。

侯昌明全程在場邊為老婆曾雅蘭應援，還在同為參賽者的李興文鼓動下，當場加碼鼓勵老婆10萬元完賽獎金，而「重賞之下、必有勇婦」，曾雅蘭聽聞後士氣大振，直呼：「為了10萬元我會拚的！」她一上場腎上腺素飆升，展現驚人體力全力衝刺，隨著終點越來越近，反倒是侯昌明臉色越來越緊繃，意外成為場邊眾人揶揄的笑點。

55+男單組星光熠熠，集結二度參賽的李興文、游安順、侯昌明、何豪傑、夏靖庭等實力派藝人，游安順則笑稱是被好友李興文「洗腦」才答應參賽，更放話若對方跑在自己前面「就完蛋了」。侯昌明則因老婆成功完賽，壓力瞬間爆表，直言這一關「面子絕對不能輸」。何豪傑也透露受到曾參賽的兒子激勵，決定親自下場挑戰自我。現年61歲夏靖庭一上場就成為焦點，身為《最強的身體》該組年紀最大的選手，卻以驚人體能讓主播連連驚呼。徐展元更盛讚：「夏靖庭要證明薑是老的辣！」

