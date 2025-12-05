為101煙火20週年獻聲 「家人」讓小S憶及大S哽咽

台北市 / 綜合報導

2025年已經進入倒數階段，即將迎來2026，各地都在著手規劃跨年煙火秀，除了高雄義大世界，將規劃長達999秒的煙火秀之外，備受矚目的台北101煙火秀，今年也將會有新的亮點！101董事長賈永婕透露，今年特別採用義大利低煙煙火，希望能減少濃煙影響視線，而這回她也特別找來好姊妹，小S為主題影片獻聲，只是在錄音當時，一講到有關家人的旁白，小S就直接想到大S，一度哽咽落淚。

藝人小S說：「每年都穿著睡衣一起倒數，許願。」話說到一半一度錄不下去，一向風趣直率的藝人小S，突然情緒湧上心頭，忍不住哽咽失聲。藝人小S說：「媽啊，賈永婕，你給我寫這種台詞。」

原來是受到好友賈永婕邀請，為台北101週年影片獻聲，只是錄音到一半描述到家人，一想起姊姊大S當場落淚，看在賈永婕眼中都是心疼。101董事長賈永婕說：「我們兩個在錄音室哭爆了，她崩潰到，她是握著她的拳頭，然後很用力很用力地，把每一個字講出來。」

感動人心的旁白，就是為了今年101跨年活動，迎接2026備受矚目的煙火秀，同樣是360秒的長度，首次採用義大利低煙煙火，希望能避免濃煙影響視線，賈永婕還溫馨提醒，一定要站在最佳觀賞位置。

101董事長賈永婕說：「因為風向的關係，所以我們在設計主視覺的時候，會強調，可以在北面東面來觀賞，真的很希望老天爺，可以給我一個好天氣。」

像是台北101北方，彩虹河濱公園，或是走遠一點內湖碧山巖，劍南山上都是不錯的選擇，另外信義區的象山虎山，以及南港山親山步道，因為位於煙火東邊，屬於上風處相對視角更好。

當然除了台北101之外，南台灣的煙火秀也很有看頭，高雄煙火，高雄義大世界將一口氣施放，長達999秒的跨年煙火秀，全台首創「藍色流星雨」，要打造震撼觀眾的視覺饗宴，隨著2025結束倒數計時，各地璀璨煙火即將綻放，也讓國人滿心期待迎接新年到來。

