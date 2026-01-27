為101隔空互槓！蔣萬安稱「我是台灣市長？」 鍾佳濱精闢解釋反擊了

即時中心／黃于庭報導

美國極限自由攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），本（1）月25日挑戰徒手攀登台北101，僅用時1小時31分鐘便完成這項創舉，行政院長卓榮泰發文為其喝采，稱呼「台灣101」引發討論。台北市長蔣萬安今（27）日被問及此事時，回應稱「所以我是台灣市的市長嗎？」。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱狠酸，蔣要連任市長國人皆知，但他也不要擅自把台北市改成台灣市。

霍諾德攻頂後，卓榮泰隨即發文祝賀，「為Alex Honnold徒手攀登，成功登上台灣101頂端喝彩」，相信國人都全程屏息，一起看見力、美、勇敢及壯闊。他也感謝所有促成這項壯舉的每個人，世界再次看見台灣，並於文末強調「世界+台灣=突破極限」。

針對卓榮泰發文，在野拿「台灣101」一詞大作文章，指稱此舉格局縮水、政治算計等。而今早媒體問到「卓榮泰說台灣101不說台北101，你認同嗎？」，蔣萬安回應稱「所以我是台灣市的市長嗎？」

為101隔空互槓！蔣萬安喊「我是台灣市長？」 鍾佳濱舉台中改路名嗆爆

民進黨團幹事長鍾佳濱。（圖／民視新聞）

對此，鍾佳濱表示，蔣萬安要連任台北市長國人皆知，他也不要擅自把台北市改成台灣市，就像台中市過去有中港路，後來前市長胡志強改成「台灣大道」，每個市長對於城市光榮，要自己跟市民共同創造。

鍾佳濱進一步說明，台灣約定俗成的說法一定是台北101，但對國際友人來講，「你去告訴他桃園機場，他真的不知道在哪裡，他就會說那是台北機場」；同理，國際上知道101是台灣建造出來的，如果要拘泥所謂台北101還是台灣101，就看如何讓國際友人了解，以及在國內如何稱呼。

「我如果在台灣，一定是說去看台北101」，鍾佳濱解釋道，若從國外要回台灣時，那一定是降落在「台北機場」。

