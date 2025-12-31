為2萬元禮盒毀前程？謝宜容涉貪淚灑法庭 聽到法官考慮「這件事」秒道謝

社會中心／台北報導

勞動部勞動力發展署前北分署長謝宜容。（圖／資料照）

勞動部勞動力發展署北分署前署長謝宜容，因涉嫌職權霸凌、挪用公款私吞禮盒及圖利廠商，一審遭判刑4年6月。全案上訴後，高等法院昨日首度開庭審理。謝宜容當庭認罪並數度落淚，透過律師主張違法行為係受「機關固有文化」影響，請求法官依情堪憫恕條款減刑並給予緩刑；檢方則堅持原判過輕。法官諭知將緩刑列為辯論爭點，全案定今年3月再開庭。

勞動部前北分署長謝宜容身陷貪汙與圖利弊案，昨日於高等法院出庭應訊。謝宜容身著便服，戴著口罩與帽子低調現身，面對媒體提問是否覺得判刑過重皆未回應。

庭訊過程中，謝宜容承認檢方起訴之所有犯罪事實，但透過辯護律師強調，一審量刑過重，未考量北分署長期的「機關文化」。律師辯稱，過去分署在採購案規劃階段，先行接觸廠商詢價屬於法律邊緣的「便宜行事」，謝並非惡意指示下屬洩密，希望能傳喚同案被告、時任採購股長簡德和作證，並懇求合議庭審酌其深切悔意，依《刑法》第59條情堪憫恕規定減刑，並宣告緩刑。

針對辯方請求，承審法官當庭諭知，本案後續審理爭點將包含「謝宜容是否符合情堪憫恕要件」及「應否宣告緩刑」。謝宜容聽聞法官願意將緩刑納入考量後，情緒瞬間落淚並連聲說「謝謝、謝謝」。然而，公訴檢察官對此持不同看法，主張一審判處4年6月徒刑顯然過輕，認為謝女身為機關首長卻知法犯法，應予以重懲，檢辯雙方雖對犯罪事實無異議，但對量刑輕重立場南轅北轍。

前勞動部勞動力發展署北分署長謝宜容。（圖／資料照）

回顧案情，謝宜容被控於任內利用就業安定基金採購庇護工場禮盒，卻將其中價值約2萬901元的12盒禮盒侵占入己，轉送給親友與私人理髮師。此外，她因個人偏好，指示下屬在採購案成形前便與「習翌公司」密切接觸，量身打造標案，洩漏招標機密並圖利該廠商約42萬元。一審新北地院於2025年9月宣判，痛批謝宜容破壞官箴與商業秩序，依圖利、洩密及侵占公有財物等罪判刑4年6月，褫奪公權3年。

本案昨日完成準備程序，下次開庭時間定3月26日。謝宜容目前仍處於交保狀態，需配戴電子腳鐐並受限制出境、出海及住居。除了刑事責任，謝宜容已於2024年11月遭記兩大過免職，並因彈劾案移送懲戒法院審理，昔日高官如今面臨司法與行政雙重究責。

