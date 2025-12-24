為20週年留下回憶！紙風車兒童藝術工程特別演出 將感動傳遞下去

《紙風車368兒童藝術工程20週年特別演出》將於明年1月24日在北藝演出，今（24日）舉辦記者會。

「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」走遍全台鄉鎮為兒童送上藝術表演之美，明年即將邁入第20個年頭，今（24日）舉辦《紙風車368兒童藝術工程20週年特別演出》記者會，宣布2026年1月24日（六）將在臺北表演藝術中心大劇院舉辦特別演出，並將結合由金馬獎最佳紀錄片楊力州導演拍攝製作的368工程紀錄片，為20週年留下回憶。

「紙風車368兒童藝術工程」從 2006年12月24日啟動至今，走遍全台灣 368個鄉鎮2輪，2024年開始的第3輪，也已經完成了35個鄉鎮。19年累積超過 812場演出、167 萬名觀眾、19萬筆捐款支持。楊力州導演一口氣就答應執導，他思考用不同主題切入，譬如志工無私奉獻、小朋友看完戲主動捐出零用錢、甚至差點連紙風車辦公室供奉的土地公，也是他參考的出發點。最後，楊力州導演完成了這部近40分鐘的《紙風車368兒童藝術工程紀錄片》。

《唐吉軻德大戰雷火》是紙風車經典表演橋段之一。

今記者會由經典橋段《唐吉軻德大戰雷火》揭開序幕，桑丘和唐吉軻德即興詢問紙風車文教基金會陳進財董事長他們今天表現好嗎？讓陳董事長中氣十足讚賞：「非常好！繼續表現！」全場笑聲不斷。陳董事長除了感嘆「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」能走到20周年相當不容易，也強調「校園反毒」的重要性，呼籲各界持續支持推動紙風車相關行動。

《紙風車368兒童藝術工程紀錄片》由金馬獎最佳紀錄片楊力州導演拍攝，耗時三年完成。（紙風車劇團提供）

提起1月24日即將在北藝登場的《紙風車368兒童藝術工程20週年特別演出》，上半場由巫頂串場，集結〈唐吉軻德〉、〈身體練習曲〉與黑光劇場〈慶典的喜悅〉；下半場首映紀錄片，回顧368走遍全臺與離島的20年歷程，聚焦小人物的付出，呈現工程對臺灣孩子與家庭的深刻意義，並鼓舞紙風車持續迎風前行。

紙風車文教基金會陳進財董事長特別強調近年紙風車劇團的作品不僅有中文、台語，更加入客語演出，體現對臺灣多元族群的尊重與照顧。（紙風車劇團提供）

紙風車團隊創意顧問吳靜吉博士表示:「這次20周年特別演出，前半段是劇場演出，後半段紀錄片的形式，像是百老匯的《獅子王》導演、紐約的實驗劇場，還有舞蹈界的大師碧娜包許等，都曾用過這個形式。這次紙風車想到這樣的形式，和世界級的藝術家英雄所見略同，我覺得有紙風車升級。希望大家明年1/24開心進劇場，看不同的演出。」表演門票已在兩廳院文化生活（OPENTIX）網站啟售。

