為2026國際賽事暖身 花蓮縣推動SROI評估強化社會影響

(觀傳媒花東新聞）【記者劉百瑞/花蓮報導】為深入了解大型運動賽事對地方、社區及民眾所帶來的實際影響，花蓮縣政府今（7）日在花蓮縣環保局環教中心會議室舉辦「SROI（Social Return on Investment，社會投資報酬率）工作坊」，縣長徐榛蔚親自出席，縣議員笛布斯．顗賚亦到場與會。

本次工作坊聚焦於花蓮縣將於2026年主辦的「國際少年運動會（ICG）」及「IDBF世界俱樂部龍舟錦標賽（CCWC）」兩項國際賽事，期望在賽事規劃階段即導入SROI評估思維，全面檢視賽事對教育、健康、環境、社區及城市形象等面向所產生的社會影響，作為後續設計與執行的重要依據。

縣長徐榛蔚表示，隨著全球永續發展趨勢，公共政策與大型活動的評估已不再僅以經濟效益為唯一指標，而是更加重視其對社會與環境所帶來的長期影響。花蓮近年積極推動永續理念，結合文化與觀光發展，成功舉辦全民運動會及多項國際賽事，不僅提升城市能見度，也展現花蓮的國際軟實力。

徐榛蔚進一步指出，縣府正積極運用數位科技與資料分析，深化運動賽事管理與民眾參與，提升活動品質與整體效益。同時，透過持續辦理永續發展及SROI相關課程與工作坊，串聯學校、社區與企業，共同推動永續理念向下扎根、向外擴散，形塑正向循環。

花蓮縣政府說明，本次工作坊延續去年八月同主題課程成果，並以2026年ICG及CCWC賽事作為實務案例，說明如何於規劃階段進行利害關係人盤點、成果指標設定及社會價值衡量，協助主辦單位在執行過程中即時調整策略，作為賽事檢討與精進的重要基礎。

縣府強調，未來推動國際運動賽事及大型活動時，將持續結合SROI與永續發展理念，讓賽事不僅是短期活動，更能為地方帶來長遠且正向的社會影響，並成為全國縣市推動永續賽事的重要參考典範。