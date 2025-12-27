為2026選戰布局 鄭麗文：藍白合作推最強人選

國民黨主席鄭麗文今天(27日)受訪表示，鑑於2026年選舉的重要性，將與各區域立法委員逐一會面，藍白會先各自推出最強、最具服務意願的人選，最後將透過公平、公開的機制產生一組最終人選。

國民黨主席鄭麗文27日出席「黨員Reset拓點計畫」前受訪指出，自己出身立法委員，深知在野立委備戰的辛苦，過去一年多來，國民黨立法院黨團表現亮眼，黨中央除表達感謝外，也已與不分區立委舉行便當會，針對多項議題進行全方位交流，包括日前藍白共同提出的「台灣未來帳戶」，皆有充分討論。未來也會安排與區域立委逐一會面，廣泛交換意見，了解國會攻防、地方經營及對未來大選的看法，相關交流屬例行性安排，並未設限議題。

廣告 廣告

針對藍白合作與2026地方選舉布局，鄭麗文強調，國民黨與民眾黨會先各自推出最強、最具服務意願的人選，最後將透過公平、公開的機制產生一組最終人選。她以新北市長選舉為例，在首次藍白會談中，民眾黨主席黃國昌已公開表示，無論最後產生的人選為誰，就算不是他本人，也一定全力輔選，雙方在「政黨輪替、2028年下架民進黨」的目標上具有高度共識。她說：『(原音)大家都有非常高度一致的政治認知必須要政黨輪替、2028年下架民進黨，台灣才會有活路，所以我認為大家到目前為止都是高度的互信跟誠意在推動藍白的合作。』

針對新竹市長選舉，國民黨確定禮讓現任市長高虹安，引發國民黨前任發言人何志勇不滿。鄭麗文也說明，針對現任縣市長的提名原則，只要施政成績良好、獲得選民高度支持，黨內將採取「現任優先」原則，包括新竹市、基隆市、台北市、桃園市、苗栗縣、南投縣及連江縣等地，皆適用相同標準。

在艱困選區方面，鄭麗文指出，國民黨上週已完成台南市、高雄市、屏東縣三個縣市長人選的提名，相關人選均符合黨內公布的提名原則，包括長期深耕地方及過往選舉得票在表現之上。以台南市為例，儘管國民黨前立委陳以信表達參選意願，最終仍依黨內協調與內參民調機制，徵召國民黨立委謝龍介參選，陳以信也表態全力支持，展現黨內團結。

鄭麗文強調，黨內鼓勵多元意願表達，但提名仍將依既定機制與時程穩健推進，並呼籲外界不必過度擔心，現階段藍白之間的溝通與合作「非常暢通、非常順利」。

對於她昨天提期待會見中共中央總書記習近平一事，她也表示，此舉是希望緩和兩岸兵凶戰危的氛圍，進行起碼的國共交流對話，重新燃起對和平的信心。(編輯：許嘉芫)