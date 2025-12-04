為2028暖身？韓國瑜推1物「3位數售價曝」加碼喊：親簽百張

政治中心／徐詩詠報導



隨著2026縣市長選舉時間點靠近，藍綠皆陸續推出人選。此外，2028年總統大位部分藍綠要角似乎有意開始試水溫。其中，立法院長韓國瑜今（4）日稍早無預警宣布，將推出2026年個人桌曆，3位數售價也隨之曝光。此外，韓國瑜也提到自己將加碼「親簽百份」送出，喊：「就像生活中的小確幸。」





為2028暖身？韓國瑜推出個人年曆「3位數售價曝光」！他喊：親簽100張

韓國瑜在小卡中身穿棕色皮夾克。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

韓國瑜在臉書指出，人生旅途上有人同行是福氣，自己時常這樣想，也時常這樣感謝，同時也公布本次桌曆的封面照。他進一步說：「每本桌曆會隨機附上小卡（兩款擇一），就像生活裡多出的一點小確幸。我也親筆簽了100張小卡，放在桌曆內隨機送出。數量不多，但每一張都帶著誠摯的心意，讓收到的您多一份額外的祝福。」

韓國瑜桌曆封面照。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

實際檢視銷售網站，該桌曆定價為新台幣498元，介紹文案則寫下：「每組隨機附贈精美小卡1張，限量收藏。」小卡照片則為韓國瑜身穿整套西裝、用拇指比讚與國旗合影的版本，以及身穿棕色皮夾克、墨鏡與牛仔褲的休閒版本。





