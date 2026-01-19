為21萬元投共！28歲海陸中士遭羈押 外公哽咽：怕學壞才勸他當兵

中天記者林宸佑涉協助陳姓中士投共。翻攝本人臉書



檢警調查，海軍陸戰隊的28歲陳姓中士，因被21萬元報酬誘惑，竟拍攝手持五星旗投共影片，全案經橋頭地檢署偵辦後，追查出中天主播林宸佑也涉案。陳姓中士日前已遭羈押禁見，其南投老家的外公受訪哽咽表示，當初是「怕他學壞」才鼓勵陳男投身軍旅，結果竟捲入共諜案，更讓全家心痛。

檢警調查，陳姓中士因缺錢，結果遭中共情治人員吸收，明知對方身分敏感的情況下，仍依指示在住處手持五星旗拍攝宣誓影片，承認台灣隸屬中國、表態效忠中共，更洩漏AAV兩棲突擊車性能、總統視導營區行程、漢光演習等高度機密資料，前後獲取21萬元。檢調循線追查竟發現中天主播林宸佑，疑似是擔任中間人角色。

陳男外公坦言，陳男服役近10年，但其間仍持續到處借錢，甚至還涉及地下錢莊，家裡還曾資助幫忙，但具體金流去向沒有多問，不料就算家中有幫忙金援，陳男仍出事。

陳男外公也哽咽說，外孫高中畢業後，家人擔心誤入歧途，才勸陳男從事職業軍人，希望能有穩定收入與生活，外公也說陳男平時放假還會回來幫忙家裡工作，「真的想不通，怎麼會去當共諜」。

