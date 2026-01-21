為3萬元鬧翻經紀人互告！男星首公開露臉全認了 鬆口「真實內幕」

記者蔡維歆／嘉義報導

綠茶（右）今在嘉義出席《生存王2》殺青記者會。（圖／記者蔡維歆攝影）

藝人綠茶2023年簽給經紀人凡妮莎，去年傳出兩人鬧翻決裂到互不聯絡，事後互告。據悉翻臉導火線是因為綠茶以「友情價」10萬元接下電影《懸賞令》的拍攝，按照經紀約他應該要給凡妮莎3萬元，不過凡妮莎卻沒收到錢，但綠茶當時表示自己根本還沒拿到酬勞，更反控凡妮莎都沒幫他洽談到什麼通告，對此他今在嘉義出席《生存王2》殺青記者會也回應了。

《生存王2》殺青記者會在嘉義舉行。（圖／童心娛樂提供）

綠茶受訪無奈表示：「不要鬧了啦。」但坦言現在就是自己處理工作，沒有再跟別的經紀人合作。至於官司部分？他則表示已經都協商好了，所以都已落幕。而他所屬的台灣隊成員曹佑寧、徐愷也訝異當初看到綠茶來參加這節目，一致公認他體力雖然最跟不上，但堪稱節目的氣氛擔當。

廣告 廣告

《生存王2》與台灣童心娛樂製作攜手合作，選定台灣做為節目的生存競技舞台，這次前進花蓮縣、屏東縣、嘉義市三個城市進行取景拍攝，除了找來由金炳萬、陸俊書、金泳勳組成的「韓國隊」外，並有台灣隊、日本隊、馬來西亞隊總計共12名精銳參賽藝人，四組隊伍將進行為期10天的野外生存挑戰，《生存王2》將於2026年3月下旬，在韓國朝鮮TV電視台及韓國Netflix播出，台灣部分則將在三立電視台播出。

更多三立新聞網報導

《生存王2》來台操爆！金鐘國認證「台灣1男星」最強 超狂內幕曝光

控佳娜親妹白吃白住！祖雄首公開現身不忍了 鬆口家醜「真實內幕」

《生存王2》來台殺青！大咖韓星出意外「血管慘爆掉」 驚人傷況曝光

貝克漢遭長子控6大罪狀！「23年前小三」蕾貝卡不忍了 6字心聲補槍

