為32元電鍋清潔隊員遭判刑 藍委要提案修法了

[Newtalk新聞] 台北市環保局黃姓清潔隊員涉嫌將回收的電鍋轉贈給拾荒婦人，遭檢方依貪污罪起訴。士林地方法院審理後，今（2日）判處黃男有期徒刑3月，緩刑2年，褫奪公權1年，全案可上訴。使得該案再次引發輿論爭議。國民黨立委蘇清泉則透露，國民黨立委翁曉玲已為此案提案修《貪汙治罪條例》， 要將貪汙金額在5萬元以下者不罰，將微罪不舉的精神明文入法。

起訴書指出，黃姓清潔隊員去年7月26日晚間6時42分許，將隨車時所收運的大同電鍋（價值新台幣32.56元）放到自己的小貨車上，帶回家中，在確認電鍋可使用後，翌日，將電鍋帶到新北市新莊區忠誠街、中泰街一帶，贈送給一名真實姓名、年籍均不詳的婦人。黃姓清潔隊員後來向法務部廉政署北部地區調查組廉政官自首，士林地檢署今年6月間依貪污治罪條例起訴。

蘇清泉則諷刺，比照近日曝光最大宗詐騙案「太子集團」在台涉詐金額45億元，25名嫌犯有20人交保，交保金額僅5萬元至100萬元，這名清潔隊員的好心，反受司法不可承受之重，其不公待遇簡直令人髮指。

蘇清泉透露，翁曉玲為此提案修《貪汙治罪條例》，要將貪汙金額在5萬元以下者不罰，將微罪不舉的精神明文入法，他十分認同，收到提案後便立即簽名連署共同提案。

蘇清泉喊話，這起電鍋貪汙案情輕法重，黃姓清潔隊員服務逾30年，從未違法，卻因一時善心而痛失公務員資格，顯然不是大家所期待的公平正義，只能盼司法人員多一點人性，讓我們朝著建立追求良善社會的方向一起努力。

國民黨立委王鴻薇也質疑，這樣的微罪，卻要動用法官、檢察官來辦，還被法院判決有罪，對照綠營高層，例如桃園前市長鄭文燦，在前總統蔡英文任內，兩度被檢察官簽結，一直到總統賴清德任內才因政治性辦案辦到鄭文燦；還有行政院前發言人陳宗彥被判決無罪，再看看這個清潔隊員，我們司法是公平的嗎？這個案子算不算司法資源的浪費？

