為32元電鍋送給拾荒婦被判刑 法務部：尊重判決

記者楊佩琪／台北報導

黃姓清潔隊員因送了拾荒婦人一殘值僅剩32元的電鍋，因此被依貪汙罪判刑？（資料照／記者吳泊萱攝影）

台北市環保局黃姓清潔隊員因於2024年7月間，將一只放在回收車上，殘值僅32元的電鍋送給一名拾荒婦人，被依涉犯貪污治罪條例起訴。一審士林地方法院判處3月有期徒刑，緩刑2年，褫奪公權1年。此案備受社會輿論熱議，判決出爐，法務部表示，尊重法院判決，對於小額且情輕法重之貪污案，已提出貪污治罪條例修正草案，得減刑或免刑。

法務部表示，檢察官依法起訴並請求法院從輕量刑，對於判決結果，尊重法院及檢察官依檢察官行使職權。對於金額較小，或是符合情輕法重之案件，已提出貪污治罪條例修正草案，其中針對小額貪污案，法院可依其具體行為減輕其刑至所受有期徒刑3分之2，或免除其刑。

廣告 廣告

修正草案於2024年5月31日即陳報行政院，行政院也邀集相關機關審查，法務部將配合推動修法。至於高等檢察署發函至各檢察機關注意小額貪污罪，可為不起訴處份或建請免刑。

更多三立新聞網報導

柯文哲聲請「法庭直播」 台北地院裁准辯論、宣判過程「公開播送」

誣指蘇貞昌「疫苗A1億」 二審判吳子嘉應賠90萬確定

天道盟「黑狗」腳筋被砍斷！自稱南萬華教父義子報仇 北檢聲押禁見

自稱「南萬華教父」義子砍斷天道盟「黑狗」腳筋 2嫌移送北檢

