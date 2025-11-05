為35萬狂砍21刀！角頭「陳老師」殺人逃亡24年 最高院駁上訴判15年定讞

記者林盈君／台北報導

現年65歲的角頭「陳老師」陳來發，多年前混跡台北社子一帶，他於1999年12月間，持開山刀狂砍21刀，殺害欠債35萬的男子陳桂森，犯案後，陳來發逃亡隱匿24年，誤以為逃過法律追訴期，殊不知，新法殺人罪「追訴期改為永久」，陳來發又悄悄現身，與朋友到某小吃店聚會，最終於2023年12月落網，士林地院國民法官一審判處15年、二審高院駁回，最高法院駁回上訴定讞。

角頭「陳老師」陳來發判刑15年定讞。（圖／翻攝畫面）

回顧案情，陳來發於1999年12月10日晚間，約死者陳桂森在台北士林社子街某卡拉OK談判債務，未料卻爆發嚴重口角，陳來發拿出預藏的開山刀，小弟則持槍先對死者腹部開1槍。因死者試圖反擊，槍又卡彈無法再擊發，陳來發因此以開山刀朝死者揮砍21刀。最終導致死者嚴重骨盆腔軟組織出血、下腹壁出血，同年月12日上午宣告不治。

廣告 廣告

《刑法》殺人罪舊法追訴期為30年，陳來發逃亡隱匿24年，以為已逃過法律追訴期，但新法殺人罪追訴期改為永久，2023年12月初，陳來發在某小吃店被警方逮捕，士林地檢署依犯共同殺人罪起訴。士林地院國民法官一審判處15年。案件上訴二審，高院認為原審判無不妥，判決駁回。最高法院維持原判定讞。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

帶千名學生爬合歡山！康橋國際學校未申請+違法搭帳篷 遭民眾檢舉開罰

強吻議員鍾沛君！朱學恒遭判刑11月 表現好獲縮刑、出獄時間點曝

太子集團爆乳助理15萬交保！傳招待所設台北101 內部裝潢超級豪奢

太子集團9年在台洗錢45億！高階幹部辜淑雯遭聲押 送拘留室畫面曝光

