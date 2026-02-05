為365元鹹酥雞分手！等「新歡」領年終還前任錢 當事男被轟爆

先前一名女網友購買365元鹹酥雞被男方罵拜金還因此分手，男方甚至欠2萬元未還，事件鬧得沸沸揚揚。未料過了三個月又有新進展，男方突然現身，坦言自己已經有了新歡，若女方提出需求，他將與現任女友領取年終後一起還款，此番發言再度引發網友撻伐。

事件源於去年11月，原PO在Dcard上發文抱怨，當時下班購買鹹酥雞回家和男友一起吃，男友也主動表示要一起出錢，但聽到總共點了365元的鹹酥雞後直接翻臉，開始數落原PO花很多錢，直罵她是「拜金女」。原PO氣到表示不用男友付錢，男方甚至回應「這是妳自己說的喔」。

原PO仔細計算後發現，光是男友指定想吃的品項就已經190元，再加上自己想吃的當然會超過300元。男友卻說，「我已經設想好我們要吃的量了，妳沒必要再多點其他的，就點我列出來要吃的那些就好了」。原PO透露，雙方交往採AA制，她月薪5萬元，男友則是4萬元。

後來原PO決定分手，結束雙方僅三個月的同居生活，收拾東西離開住處，同時還主動轉了兩個月的房租給男友，「怕他可能要重新找房子，這是補貼給他的」。男方後續打電話來質問，原PO便提及自己當初借他2萬元的補習費尚未歸還，不料男方支支吾吾說拿不出來，下秒立刻掛斷電話，雙方就此斷了聯繫。

如今，當事男方再度於該篇Dcard文章下回應，「我們雙方分手後都已經各自安好，我已經有了新的幸福，不再回頭看這段不歡而散的過去。」最後還表示，「當然如果要我還那19500元我也是沒問題的，只是要再等一陣子我+女友的年終才會發放，只要女方需要我們就會還她19500元。」

消息曝光後，再度引發網友傻眼開罵，「為什麼每任女友都願意借他錢」、「他現任女友好可憐喔，還要幫忙還錢，扣扣嗖嗖的」、「救命，這人怎麼還有臉繼續吃軟飯，債讓新女友還，然後再欠」、「莫名其妙為什麼自動減少500變19500」、「請問你現任知道你是這篇文的主角嗎」、「到底是什麼樣的人才需要現任一起還2萬，這個金額我工作一個禮拜就還得出來了」。

