為AAA典禮砸5980元！這區觀眾「成背板」超氣：整晚如坐牢
今年AAA（Asia Artist Awards）頒獎典禮於高雄盛大舉行，其中由IVE成員張員瑛及2PM李俊昊一同主持，超過40組藝人登台表演；雖然典禮順利結束，卻遭到網友痛批，花了5980元買下最昂貴的搖滾區，以為能夠如上月TWICE一樣還原四面舞台表演，似乎被主辦單位「當盤子」，只能看見舞台背面，「不如回家看電視轉播」。
上月人氣韓團「TWICE」也於高雄舉辦演唱會，其表演形式採「四面舞台」編排，令粉絲直呼相當過癮，不過今年AAA頒獎典禮同樣於高雄登場，許多民眾花費大把金額搶到最靠近舞台位置，更耗資住宿及交通時間及費用，卻換來委屈。
粉絲在社群分享，日前見官方宣布本次頒獎典禮採四面舞台，原以為坐在各區域觀眾都可以清楚見藝人表演，不過花了5980元買下「FN區」，到了現場才發現「舞台比例分配失衡到一個極致」，指出「FN區幾乎沒舞台，加上沒MC台、沒頒獎台」，如「坐牢一整場」，引發網友質疑「FN到底做錯了什麼為什麼這麼爛⋯不給舞台不給頒獎台，我們坐在這邊是裝飾嗎？」無奈道「我們是他們的華麗背板」。
一名網友點出，事實上先前就有粉絲詢問主辦單位「哪一面是正面」，當時主辦單位表示，因本次屬於360度舞台，為「4個方向」，未料最終FN區與對面的「FS區」形成龐大對比，欲哭無淚之外，只盼「明天（7日）能多待見待見FN區」。
不僅如此，還有粉絲發現，最後有一段似乎「座位安排有問題」，竟見「ADP直接全體席地而坐，工作人員感覺慌到不行」，貼文一出網友也無奈道「是該慌，他們可是韓國知名財閥千金啊」、「當然啦任何藝人都不該坐地上 但人家是千金欸」；不過一名網友則解釋「這是最後要等散場了，大家要集中在左右舞台才能走上中間謝幕，在正中間的話是走不到的，所以中間的藝人向左右移動等待」，引起話題。
