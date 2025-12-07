為F4合體狂瘦15kg！朱孝天卻遭除名 妻忍不住開撕：有人一直害他

（記者張芸瑄／綜合報導）F4巡演預計於12月在上海登場，卻因朱孝天連日直播爭議，使原本備受期待的四人合體破局。對於丈夫被團隊除名，韓雯雯近日在直播中首度吐露心聲，坦言整起事件令她感到「非常揪心」。

韓雯雯透露，朱孝天原本對合體演出充滿期待，為了以最佳狀態站上舞台，他在過去一個多月內積極控制飲食、調整作息，短時間內瘦下近15公斤，希望呈現溫暖、和諧的舞台畫面。然而急速減重也使身體負擔加重，她說自己一路看在眼裡，心裡十分不安。

朱孝天此次遭團隊劃出名單，主要原因指向他多次在直播中不慎透露團隊未公開內容，使外界提前掌握相關宣傳節奏。消息公布後，適逢新歌《恆星不忘》發布同日，心情落差讓朱孝天相當沮喪。韓雯雯替老公抱不平，直言：「他從七月準備到現在，一天都沒有鬆懈。」更批評網路上突然湧現的負評與謠言，希望外界不要惡意攻擊「一個真心想赴約的人」。

事件延燒後，網路上出現兩派聲音。有網友認為朱孝天其實多年來對F4合體興趣不高，退出並非意外；也有不少粉絲擔心他的身體狀況，認為不應為了迎合團體期待逼迫自己改變外型。整起風波仍持續引發討論。

