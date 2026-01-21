為H200重返中國拚了？彭博曝黃仁勳月底將訪中 將親自會談北京高層

美國日前鬆綁輝達（NVIDIA）晶片的對中管制，允許H200出口至中國，不過中國政府卻反手在海關攔截，禁止H200清關入境。而《彭博》最新報導指出，據知情人士透露，輝達執行長黃仁勳計劃在1月底訪中，並預計造訪北京，試圖重新打開中國市場的大門。

報導指出，知情人士透露，黃仁勳此行將出席輝達中國公司的尾牙，同時也會訪問北京，但目前尚不清楚是否會與中國高階官員會面，且視與中方會談的安排情況，黃仁勳的行程隨時有可能出現改變。



報導分析，中國期望建立本土晶片供應鏈，以降低對美國依賴，不過中國晶片廠商仍然無法匹敵輝達等美國晶片的性能，雖然H200已並非輝達的最新產品，但性能仍然優於中國晶片。



報導提到，北京計畫在這一季內，批准進口用於特定用途的晶片；日前《路透》報導也指出，在中國禁止晶片入關後，輝達相關供應鏈已暫時停止了H200的生產作業。

報導表示，知情人士說，北京將禁止軍方、敏感政府機構、關鍵基礎設施和國有企業使用H200晶片，這與中國政府先前對蘋果設備、美光晶片等產品採取的措施類似。

