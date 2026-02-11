為Mac而生 BenQ發表5K旗艦顯示器MA270S、4K 120Hz MA320UG

記者李鴻典／台北報導

全球顯示科技品牌BenQ發表兩款專為Mac影像創作者打造的全新顯示器：27型5K 218 PPI旗艦款MA270S與32型4K 120Hz高階款MA320UG。透過專為Mac調校的色彩、細膩流暢的畫面、更直覺的操控與高度相容的生態系整合，為現代Mac使用者帶來最佳外接螢幕的視覺體驗。

BenQ發表兩款專為Mac影像創作者打造的外接顯示器：27吋5K 218 PPI MA270S、32吋4K 120Hz MA320UG。（圖／BenQ提供）

BenQ說，MA系列注入BenQ累積數十年的顯示技術專業，結合貼近Apple生態系的設計語言，BenQ台灣區總經理邱慧玲表示：「全新MA系列，專注在Mac使用者的需求上，不只是做到『連接』，而是真正『提升』整體體驗，以更流暢的動態表現與更高效串聯的工作流程，精準呈現Mac原生色彩，讓使用者能以更高的自由度投入工作與創作。」

極致視界，像素級對決：5K細膩與120Hz流暢的巔峰之作

針對設計師與影像編輯對細節的嚴苛要求，旗艦款MA270S 搭載5K（5120×2880）解析度與218 PPI像素密度，完美對應Mac的視覺體驗。搭配99% P3廣色域與2000:1高對比度，採用Nano Gloss鏡面面板，在維持高對比的同時有效控制反射，再現豐富且生動的色彩光澤層次，徹底解決一般外接螢幕常見的色彩落差，5K解析度的細膩特色，能忠實呈現Mac風格的色彩層次。

MA270S和MA320UG支援Thunderbolt 4及150mm可調式人體工學支架，打造舒適高效的工作環境。（圖／BenQ提供）

專為Mac影像創作者與多媒體藝術工作者打造的MA320UG，結合4K解析度與 120Hz高刷新率，為外接螢幕樹立流暢度、即時動態表現新標竿。同樣結合98% P3廣色域與2000:1高對比度，能精準捕捉每一幀細節，展現極致真實的動態色彩表現。

兩款旗艦機皆支援強大的Thunderbolt 4（96W + 15W），可進行菊鏈串接與高速充電；搭載Smart KVM功能，僅需一組鍵盤與滑鼠即可在MacBook Pro®、Mac mini®或Mac Studio®的混合工作環境間無縫切換，加上150mm高度可調式人體工學支架，打造舒適高效的創作環境。

除旗艦機種，BenQ也將這份細膩和流暢延伸至MA全系列，包括搭載Nano Matte無反光面板的MA270U/MA320U，及Nano Gloss鏡面面板的MA270UP/MA320UP。以極簡美學結合精湛工藝，MA系列完美平衡Apple®設計的純粹性與BenQ深厚的色彩科學專業，從日常文書到創意設計，提供更多元的創作、連結與展示方式，讓Mac使用者能更自在地將想法化為具體表現。

BenQ強調，每一款MA系列顯示器皆為Mac專屬調校，而非僅止於相容。從色彩設定到亮度曲線，顯示效果全面貼近MacBook的原生視覺行為，確保跨裝置使用時仍維持一致體驗。結合Display Pilot 2軟體，MA系列支援自動色彩同步、直覺化工作區管理與多系統輕鬆控制，無論是高精準創作或日常使用，都能大幅提升工作流程效率。

即日起購買BenQ MA系列任一機種即贈ScreenBar Pro護眼螢幕掛燈，加碼抽iPhone 17 Pro Max。（圖／BenQ提供）

MA270S與MA320UG即日起至3月5日開放預購，為慶MA系列Mac外接螢幕旗艦款上市，BenQ推出優惠活動。即日起至2026年2月28日，凡購買MA全系列任一機種，即贈價值$4,290的BenQ ScreenBar Pro護眼螢幕掛燈，再加碼抽最新iPhone 17 Pro Max。

