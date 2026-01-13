為NewJeans拍出神作卻被判賠10億韓元 「海豚誘拐團」一審敗訴

曾為NewJeans拍攝多支MV的「海豚誘拐團」導演申宇錫遭ADOR求償10億韓元。（截圖自HYBE LABELS）

NewJeans前成員Danielle昨（12日）開直播問候粉絲，表示有朝一日將會把她與ADOR的官司真相公諸於眾；而ADOR關於NewJeans這團的相關訴訟還在進行，今（13日）韓國首爾中央地方法院一審判決出爐，裁定「海豚誘拐團」製作公司必須賠償ADOR約10億韓元（約新台幣2,230萬元）。

這場官司的起因，就是MV導演申宇錫當初在個人頻道上傳了NewJeans〈ETA〉的導演剪輯版影片，被現任ADOR主張這些影片的著作權屬於公司，申宇錫在未經許可的情況下私自上傳公開，違反了當初的製作委託合約；而申宇錫強調當初與閔熙珍（前代表）有口頭協議允許上傳，並痛批ADOR是在利用法律進行「創意霸凌」，意圖抹殺海豚誘拐團與NewJeans之間的連結。

「海豚誘拐團」導演申宇錫以iPhone 14 Pro拍攝NewJeans〈ETA〉MV，後來因為在「Ban Heeso」頻道上傳導演版，被ADOR告上法院。（截圖自HYBE LABELS）

「海豚誘拐團」為NewJeans執導了〈Ditto〉、〈OMG〉和〈ETA〉等MV，申宇錫精準捕捉了成員們青澀卻自然的日常感，一手架構出讓全網深陷的視覺宇宙，堪稱NewJeans走紅推手之一。當時ADOR換血後大動作清理門戶，第一時間就對海豚誘拐團下達「刪除令」，要求下架包括「Ban Heeso」頻道在內的所有NewJeans相關內容。

曾在「〈Cool With You〉 & 〈Get Up〉」MV請到梁朝偉客串引起超大驚喜。（截圖自HYBE LABELS）

申宇錫當時氣到在社群上連續發文開槓，痛批公司不尊重創作者，甚至硬氣表示「以後再也不想合作」。但是法官最終做出裁決，認定其行為構成侵權與違約。

