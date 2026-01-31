烈火沖天！嘉義縣水上民宅深夜大火 駭人畫面曝光了
即時中心／廖予瑄、許雯絜報導
昨（30）日深夜11時許，嘉義縣水上鄉下寮村一處民宅發生火警，火勢迅速往左右兩側漫延，導致3戶2樓鐵皮屋全面燃燒，現場濃煙猛竄、大火狂燒，畫面怵目驚心。消防局獲報後，立即出動大批人力搶救，所幸沒有人員傷亡。至於起火原因，仍待消防人員進一步調查。
嘉義縣水上鄉下寮村一處民宅發生火警。（圖／民視新聞翻攝）
原文出處：快新聞／烈火沖天！嘉義縣水上民宅深夜大火 駭人畫面曝光了
