烈火無情人間有愛 全港一心共祈福

宏福苑大火後，不論受災居民還是一般民眾，看到這麼大的災難，心情都是忐忑不安。慈濟香港分會舉辦社區祈福會，透過誦經、影片與感恩致敬，安撫心靈、祈願平安。同時透過直播，讓不同國家的朋友也能送上祝福，慈濟將持續以愛陪伴走過重建之路。

受災背景小小補充 : 慈濟志工馮少蓮的姊姊少英在這場大火中心靈受創，精神壓力大，暫時不能回家，慈濟志工們的暖心探訪安慰。線上線下超過四百人同心念佛誦經，宏福苑火災，慈濟香港分會舉辦祈福會，希望大家把心安下來。慈濟志工 馮少蓮 與 馮少英：「(受災的姊姊說)人們平安無事就好，身邊親友彼此關懷 確認安好，身旁之物其實並不重要，這話真的很有道理，且少英師姊一直就投身慈善。」

慈濟香港分會執行長 施頌鈴：「每天見到新聞的發布，大家都是覺得真的好哀痛，真的是由心內痛出來。」

慈濟志工 林惠鴻：「那個畫面你再看一次，再看一次，你就會心裡再難過一次，事情發生了，我們想說 慈濟可以做些什麼。」

活動也播放了人間菩提影片，引導與會者思考如何在日常生活中實踐菩薩精神，呼籲大家以行動展現大愛。香港志工一呼百應。慈濟志工 周艷娜：「執行的志工們一同在短時間內，統籌了這場祈福會，深信眾生同心的力量，最能撫慰人心。」

民眾 羅玉芳：「我有一位舊同事，居住在災區的一座大樓，很感恩他們夫婦能夠順利逃生，在法會觀看到你們關懷的片段，特別感謝各位志工，竭誠幫助所有受災民眾。」

民眾 陳美田：「慰問關心愛護他們重整家園，希望平安吉祥。」

大家向冒著危險救災的消防員致敬，並發起「募心募愛」行動，匯聚善念與支持。

