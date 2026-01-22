烈焰吞噬台南豬舍 百隻小豬慘遭活活燒死

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

台南市後壁區一間豬舍今（22）日上午6點發生大火，消防人員獲報火速趕往該地，並在短暫時間內就將火勢控制住，可惜豬舍內上百頭小豬還是慘遭活活燒死。

台南市後壁區一間豬舍清晨傳出火警，消防人員獲報火速趕往灌救，可惜豬舍內上百頭小豬還是慘遭活活燒死。（示意圖／unsplash）

消防局於清晨6點10分接到民眾報案，立即出動10輛消防車、21名消防員及2名義消，於17分火速趕抵現場灌救，火勢於6點26完全撲滅，無人員傷亡。

初步了解，此次火警燃燒面積約26平方公尺，豬舍內小豬百餘隻遭燒死，且波及豬舍旁車輛1部，詳細起火原因及財物損失待進一步調查釐清。

