烈焰沖天！台南後壁垃圾場暗夜起火 煉獄景象曝光了

即時中心／林耿郁報導

台南後壁區驚傳垃圾場大火！用來堆置7月份丹娜絲風災廢棄物的「烏樹林暫置場」昨（21）晚不明原因起火，且火勢迅速蔓延，如今仍在延燒。有網友認為，這種規模的火警，很可能要花2、3天，甚至一周才能撲滅。

禍不單行！今（2025）年7月份，丹娜絲颱風在台南地區造成嚴重災情；災後許多廢棄物被送至台南後壁區、隸屬海軍的「烏樹林」暫置場堆放，不過昨晚該區域竟然發生大火，且火勢迅速蔓延至垃圾、廢木區域，災情不斷擴大。

初步分析，現場可能是因為垃圾產生的沼氣而引發火警；消防隊獲報後迅速派出多台車輛灌救，但現場可燃物太多、加上缺乏水源，火勢依舊難以控制；有網友認為，這種規模的火警，恐需打火2、3天，「甚至一個禮拜左右」才能控制。





