烈焰沖天！鳳山透天厝凌晨竄惡火 35歲孫受困不幸喪命

高雄市鳳山區凌晨一棟透天厝竄出火舌，烈焰不斷向上延燒，警消撲滅火勢，發現3樓屋主孫子葬身火窟。（翻攝自記者爆料網）

高雄市鳳山區今（8日）驚傳死亡火警，位在保泰路一棟3層樓透天厝凌晨竄出火苗，火勢猛烈不斷向上延燒，警消獲報派出大批消防人車前往灌救，雖然不到20分鐘撲滅火勢，但逐層清查時，在3樓發現屋主3歲的顏姓孫子已燒成焦屍，詳細的起火原因有待警消進一步調查。

這起火警是發生在今日凌晨0時51分，位在高雄市鳳山區保泰路一棟3層樓透天厝，2樓先起火燃燒，烈焰很快向上延燒，同時冒出大量濃煙，令人怵目驚心。警消獲報出動23車61人馳援，部署水線灌救，火勢在1時10分被撲滅。

據了解，該透天厝是顏姓屋主一家四代的住處，火警發生時，2人不在家，住在1、2樓的屋主等4人自行逃出，但顏姓屋主的35歲孫子，獨自住在3樓，因逃生不及，葬身火窟。至於，詳細起火原因，有待火調人員進一步釐清。

